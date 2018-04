Vermischtes Freudenberg

27.04.2018

Was wird denn momentan in Wutschdorf gebaut? Diese Frage hat Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt in den vergangenen Tagen öfter gehört.

"Bei den laufenden Arbeiten handelt es sich um Baugrunduntersuchungen, die der Vorbereitung des geplanten Ausbaus der Staatsstraße 2399 östlich von Freudenberg dienen", teilt der Abteilungsleiter jetzt mit. Für den Ausbau bestehe inzwischen Baurecht. Umgesetzt werden soll es, wenn die Ortsumgehung von Mertenberg fertig ist. Derzeit erkunde man im künftigen Trassenverlauf den meist felsigen Baugrund bis in eine Tiefe von vier Metern unter dem Höhenniveau der künftigen Straße.