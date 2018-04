Vermischtes Freudenberg

19.04.2018

87

0 19.04.201887

Wutschdorf. In der außerordentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft Wutschdorf im Oberlandstüberl Witzlricht wurde über die Jagdvergabe abgestimmt. Den Bogen Nord in den Ortschaften Hainstetten und Witzlricht bekamen Wolfgang Reif, Fritz Grill und Alois Kumeth aus Kemnath. Den Bogen Süd um Ellersdorf und Schleißdorf bekam Gerhard Stich. Der Bogen West in um Wutschdorf ging an die Christof Ulrich und Ernst Zobel aus Amberg.

Die Jahreshauptversammlung ging, ebenfalls im Oberlandstüberl, mit 24 Jagdgenossen über die Bühne. Jagdvorsteher Franz Willax gab bekannt, dass der Jagdpachtschilling 2016 für die Auszahlung des Wildschadens in Höhe von 2358 Euro und der Rest für den Wegebau verwendet wurde. Für 2018 werde ein neues Verbissgutachten erstellt. Außerdem machte der Vorsitzende den Vorschlag, den Jagdpachtschilling 2017, nach Auszahlung des Wildschadens, für den Wegebau zu verwenden, was nach kurzer Diskussion von allen Anwesenden als positiv erachtet wurde.Auch Neuwahlen gab es, da sich Beisitzer Andreas Schönberger nach 35, Schriftführer Herbert Gaßner nach 35 und Kassenprüfer Max Bösl nach 25 Jahren nicht mehr zur Wahl stellten. Zuletzt regten Willax und Uli Hausmann an, dass die Jagdgenossen an der Begehung für Verbissschäden teilnehmen sollten.