12.12.2017

Freudenberg/Schnaittenbach. Die Klasse 8 a der Mittelschule Freudenberg verlegte einen Vormittag im Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik in einen Handwerksbetrieb, um sich wirklichkeitsnah mit einem Betrieb auseinanderzusetzen. Sie besuchte mit Klassenlehrer Uwe Bergmann und Lehramtsanwärterin Ulrike Wirth die Schreinerei Straub in Schnaittenbach.

Sie ausgewählt zu haben, erwies sich als optimal. Die Schüler wurden durch den neuen Betrieb geführt, den Oliver Straub seit 2011 aufgebaut hat. Eindrucksvoll schilderte der Chef den Arbeitsalltag in seiner Schreinerei und zeigte einige der Produkte. Er erläuterte die Arbeitsschritte, die zum Erstellen eines Werkstücks notwendig sind, beginnend mit dem Absägen der Hölzer auf die gewünschte Länge, über das Hobeln und Fräsen bis hin zum Bohren und Schleifen.Beeindruckt waren die Schüler von den Maschinen, mit denen man als Schreiner arbeitet. Besonders die CNC-Fräsmaschine rief Begeisterung hervor. Ebenso demonstrierte der Schreinermeister, wie mit einer Kantenleimmaschine an Spanplatten Kanten mit großer Hitze aufgeklebt werden.Bekanntschaft machte die Klasse auch mit anderen Werkzeugen wie Hammer, Winkelmesser, Beißzange, Schraubenzieher, Hobel, Japansäge, Stichsäge und elektrischem Schleifgerät.Am Ende stellten die Achtklässler dem Schreinermeister ihre vorbereiteten Fragen. Er berichtete, dass er zwei Gesellen und einen Auszubildenden beschäftigt. Der Betrieb stelle vor allem Büromöbel, Türen, Fenster und Treppen her. Für die Gäste war auch das Thema Ausbildung interessant. Demnach muss ein Schreiner-Azubi im ersten Jahr das Berufsgrundschuljahr im Vollzeitunterricht besuchen. Im zweiten und dritten Lehrjahr erfolgt die Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule.