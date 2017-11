Wirtschaft Freudenberg

03.11.2017

7

0 03.11.2017

Sogar die neue Präsidentin Gabriele Sehorz aus Ansbach war da, als der Bund der Selbständigen (BDS) aus Freudenberg sein 20-jähriges Bestehen feierte. Die Gruppierung vertritt die Interessen der kleinen und mittleren Betriebe.

Paulsdorf. Die meisten Mitglieder des Ortsvereins und der komplette Bezirksvorstand hatten sich zu der Feier im Gasthof Aschenbrenner in Paulsdorf eingefunden.Vorsitzender Benno Schißlbauer verlangte künftig eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Präsidium in München und den Mitgliedern. Außerdem hegte er den Wunsch, dass der BDS auf der politischen Ebene präsenter ist, um sich mehr für den Mittelstand einzusetzen. So seien etwa die Lohnnebenkosten immer noch zu hoch, und die Krankenkassenbeiträge sollten auch bei den Selbständigen an das Einkommen gekoppelt sein.Bürgermeister Alwin Märkl lobte den Verband und dessen gutes Verhältnis zur Gemeinde. Die Arbeitsplätze, die die Gewerbetreibenden schaffen, seien unverzichtbar für eine attraktive Kommune. Bezirksvorsitzender Thomas Liebl bescheinigte dem Ortsverband Freudenberg, dass er nicht der größte, jedoch mit einer der lebendigsten sei.Präsidentin Gabriele Sehorz nahm in ihrer Ansprache die Wünsche von Benno Schißlbauer auf und versprach eine Verbesserung der Verbandsarbeit. Sie versicherte, dass das neue Präsidium verstärkt Hand in Hand mit den Mitgliedern arbeiten werde. Vehement unterstrich sie ihre Absicht, die politische Bühne zu nutzen, um Verbesserungen für den Mittelstand zu erreichen. Gabriele Sehorz kündigte einen Besuch der Gewerbeschau am 6. Mai 2018 in der Pichl-Halle an.Ein festliches Menü sowie eine Bilderschau mit Aufnahmen aus den vergangenen 20 Jahren, die Stefan Rehaber zusammengestellt hatte, bildeten den Abschluss der Jubiläumsfeier.