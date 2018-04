Wirtschaft Freudenberg

30.04.2018

"Jetzt vom Boom profitieren - Regionale Betriebe stellen sich vor", lautet das Motto der Freudenberger Gewerbeschau 2018. Da am Tag zuvor Paulsdorf Ziel des Landkreislaufs ist und dafür die Pichl-Halle benötigt wird, steht diese auch am Sonntag zur Verfügung.

Begleitprogramm Ein großes Rahmenprogramm begleitet die Gewerbeschau. Der Trachtenhof Nübler zeigt von 14.30 bis 15 Uhr eine Modenschau. Eine Attraktion ist die Kletterwand der Bergwacht Amberg. Eine Hebebühne von Sirenenbau Fischer hebt Besucher bis zu 30 Meter hoch in die Luft. Unter fachkundiger Aufsicht darf man im Minibagger Platz nehmen und baggern. (anh)

Freudenberg/Paulsdorf. Extra für das Wochenende wurde die komplette Halle neu gepflastert. Am Sonntag, 6. Mai, präsentiert sich der Ortsverband Freudenberg im BDS (Bund der Selbstständigen) im Innen- und Außenbereich der Baufirma Pichl in Paulsdorf."Unseren ortsansässigen Firmen und Gewerbetreibenden soll die Möglichkeit gegeben werden, einer breiten Bevölkerungsschicht ihre Angebote an Produkten und Dienstleistungen vorzustellen. Zugleich haben somit die Bürger die Möglichkeit, sich über das Potenzial ihrer Region zu informieren", betont BDS-Ortsvorsitzender Benno Schißlbauer. Um die Regionalität zu wahren, sind nur Firmen aus dem Gemeindebereich sowie angrenzenden Städten und Gemeinden vertreten. Die weit über 20 Aussteller kommen unter anderem aus den Bereichen Trachtenmode, Heizung und Sanitär, Softwarelösungen, Kosmetik, Metallbau, Handwerk, Deko, Solar oder Kfz-Zubehör. Stichwort Kfz: BMWs Elektro-Pioniere, das Elektroauto i3 sowie der Plug-in-Sportwagen i8, stehen auf dem Gelände. Einige Firmen präsentieren sich bei dieser Gelegenheit auch als "interessante Arbeitgeber".Los geht es um 10.30 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Alwin Märkl und den Vizepräsident des BDS in Bayern, Christian Heinzelmann. Dazu spielt die Hammerbachtaler Blousn. Letztmals trat der Bund der Selbstständigen Freudenberg auf dem Gelände in Paulsdorf 1998 mit einer Gewerbeschau an die Öffentlichkeit - rund 15 000 Besucher kamen damals. Der Eintritt zur Gewerbeschau ist frei. Rund um das Gelände gibt es kostenlose Parkplätze. Für die Bewirtung vor Ort sorgt der SSV Paulsdorf. Ende ist gegen 18 Uhr.