Freizeit Friedenfels

02.06.2017

9

0 02.06.2017

Der Fichtelgebirgsverein Friedenfels ist bekannt für seine attraktiven Angebote, die hinaus in die herrliche Natur führen. Werner Zuleger organisierte nun eine Radtour durch die nördliche Oberpfalz. Das Ziel: Perlen der Heimat - schmucke Kapellen, die leider oftmals wenig beachtet werden.

Übrigens: Keiner der Teilnehmer brauchte am Ende ein Glaubensbekenntnis ablegen. Primär ging es Werner Zuleger darum, einmal darauf aufmerksam zu machen, welch schöne und herrlich ausgestattete Kapellen in unsere wunderschöne Heimat eingebettet sind. "Dazu hatte ich mir von den Besitzern, wenn möglich, Auskunft eingeholt, wann und warum diese Kleinode an kraftvollen Orten errichtet wurden." An nahezu jeder Kapelle hänge eine Geschichte. "Manchmal mit der weltlichen Geschichte verbandelt, wegen eines Versprechens einer bestimmten Person, oder wegen Trauerfällen in einer Familie zur Ehre der Verstorbenen errichtet." Zuleger berichtet weiter: "Da sind aber auch Dorfgemeinschaften dabei, die wegen oder besser gesagt mit ihrem Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft in der Lage waren, in der Neuzeit ein kleines Gotteshaus zu errichten, das die tiefen religiösen Wurzeln zeigt."Werner Zuleger hat dazu einen schönen Satz gelesen: "Ein Stück Erde, einzig und allein dafür geschaffen, um eine Kapelle zu beherbergen." Gemeint damit ist die Auferstehungskapelle in Thumsenreuth, Ortsteil Kohlbühl. "Aber auch alle anderen 18 Kapellen und 3 Kirchen die wir auf unserer Radtour mit dem Start in Friedenfels über Wäldern, Siegritz, Wetzldorf, Grötschenreuth, Erbendorf, Thumsenreuth, Mittelmühle, Erlhammer, Eiglasdorf, Pleisdorf, Wiesau, Fuchsmühl und Friedenfels angefahren und besichtigt haben, hätten eine derartige Erwähnung verdient."Alle Teilnehmer waren von der Landschaft, von den Lagen der Kapellen und oftmals vom Inneren, dem Ambiente und der kraftvollen Ausstrahlung sehr angetan", informiert Werner Zuleger. Er weist deshalb darauf hin, dass am Samstag, 10. Juni, im Rahmen der Aktion "24 Stunden Steinwald erleben" der Steinwald-Allianz die Radtour noch einmal angeboten wird. Treffpunkt und Start ist um 9 Uhr am Parkplatz an der Steinwaldhalle in Friedenfels. Anmeldung bei der Steinwald-Allianz erforderlich, Telefonnummer 09682/182219-0 oder Internet www.steinwald-urlaub.de.