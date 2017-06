Palmen in voller Blüte

Freizeit Friedenfels

07.06.2017

Viele Gartenfreunde hegen, pflegen und betreuen liebevoll heimische Blumen und Gewächse. Reinhard Kohl dagegen mag's exotisch. Sein großes Hobby sind seit vielen Jahren die Palmen.

Erst ab sechs Grad Minus muss ich sie leicht beheizen. Reinhold Kohl über seine Palmen im Winterhalbjahr

Palmenzüchter gibt Erfahrungen gerne weiter In der Vergangenheit hatte Reinhold Kohl mehrmals auf sich aufmerksam gemacht - etwa dem Verschenken von Palmen-Samen. Nach einer seiner letzten Aktionen übergab er das dort gespendete Geld an das Kinderhaus Friedenfels. "Ich habe Freude an diesen prachtvollen Gewächsen" sagt der Palmenliebhaber und gibt seine Erfahrungen aus der Palmenzucht an Interessierte weiter. Sie können sich deshalb zum Erfahrungsaustausch gerne bei ihm melden. (bsc)

Große Freude herrschte deshalb in den vergangenen Tagen bei dem Gartenfreund, als eine seiner Lieblingsgewächse mit außergewöhnlich großen Blütenständen in den Himmel ragte. "Die Palmenblüte ist in vollem Gange", erzählt der Palmenliebhaber. Zuerst schieben die Blüten der männlichen Palmen ihre Blütenstände hervor. Die weiblichen Palmen folgen dann etwa zwei bis drei Wochen später. Die gewaltigen Blütenstände erreichen eine staatliche Länge von über 50 Zentimeter, weiß der Experte. "Dann wachsen sie zu Beginn aufrecht, dann krümmen sie sich, bis sie schließlich nach unten hängend abblühen."Nach der Blüte verwelkten die männlichen Blütenstände. Dann würden sie vertrocknen ohne abzufallen. So seien an großen Palmen oft die verbliebenen Reste der Blütenstände vorangegangener Jahre zu sehen. Die weiblichen Blütenstände werden nach den Worten von Kohl durch Wind und Insekten befruchtet. "Auch Bienen lieben die Blüten dieser Palmen." Das Besondere seiner "Trachycarpus-fortunei", auf Deutsch Hanfpalme, sie können bis zu zehn Meter groß werden. Reinhard Kohl hat viele seiner Lieblinge auch im Winter in der freien Natur. "Ich baue dann einfach einen Kasten aus durchsichtigen Doppelstegplatten um die Gewächse und erst ab sechs Grad Minus muss ich sie leicht beheizen", meint der Palmenliebhaber. "Trockene Kälte halten sie sogar bis minus 15 Grad aus."