In drei Jahren viel erreicht

13.06.2017

Eine positive Halbzeitbilanz zog die Wählervereinigung "Zukunft Landkreis Tirschenreuth" bei ihrer Jahresversammlung: Als kleine Gruppierung habe man viel erreicht.

Ziele umgesetzt

Kompromisse gefunden

Vorsitzender Benjamin Zeitler lieferte bei der Zusammenkunft in der Schlossschänke Friedenfels einen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre und erinnerte dabei auch an die Entstehung der Gruppierung, die seit der letzten Kommunalwahl 5 der 60 Kreisräte stellt. Zeitler dankte nochmals allen Kandidaten und Unterstützern für ihr Engagement.Für den erkrankten Schatzmeister Matthias Bäumler übernahm Kassenprüfer Günter Kopp den Kassenbericht. Durch Spenden und Beiträge der Kreisräte sei die Finanzierung der kommenden Kreistagswahl bereits gesichert, so Kopp. Nach einer kurzen Aussprache wurde die Vorstandschaft bei den Neuwahlen einstimmig im Amt bestätigt. Vorsitzender der Wählervereinigung bleibt Benjamin Zeitler, seine Stellvertreter sind Matthias Grundler und Christian Doleschal. Schatzmeister bleibt Matthias Bäumler, als Beisitzer ergänzen Marco Vollath und Julia Thoma die Vorstandschaft. Die Kasse prüfen Günter Kopp und Gerd Schönfelder.Im Anschluss an die Wahlen berichtete Fraktionsvorsitzender Marco Vollath von der Arbeit im Kreistag. Nach der Wahl habe ohne große Verschnaufpause die politische Arbeit begonnen. Die "Zukunft" habe die Geschäftsordnung des Kreistages durchleuchtet, um die Arbeit der Organe effektiver zu gestalten. So seien neue Regularien zu Sitzungsterminen festgelegt, ein Online-Rats-Informationssystem eingeführt und der wichtige Rechnungsprüfungsausschuss mit zusätzlichen Kompetenzen zur Haushaltskonsolidierung ausgestattet worden. Als Ausschussmitglied berichtete Vollath, dass dieses Gremium inzwischen parteiübergreifend sehr gut arbeite. In den weiteren Ausschüssen sei die "Zukunft" ebenfalls mit jeweils einem Mitglied vertreten.Die Fraktion habe bereits mehrere Anträge, teilweise allein, teilweise mit anderen Fraktionen gestellt, um die Ziele aus dem Wahlprogramm umzusetzen, so Vollath. Themen wie der Ausbau der Elektromobilität seien auf dem Weg gebracht, auch bei der Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises seien die Weichen gestellt. Andere Punkte wie Serviceverbesserungen für die Landkreisbürger oder das Zukunftskonzept für die Kreismusikschule seien Themen für die "zweite Halbzeit".Als Vorgabe für das Wahljahr 2020 gab Vollath das Ziel aus, mit einer noch stärkeren Kandidatenliste mindestens 10 Prozent der Stimmen und Mandate zu erringen. Selbstbewusst betonte er, dass gerade die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit eine Stärke der Fraktions sei.Günter Kopp erläuterte in seiner Funktion als stellvertretender Landrat seine Erfahrungen der vergangenen drei Jahre und ging auch auf konkrete Projekte und Entscheidungen ein. Er sei im Landkreisauftrag viel unterwegs und könne von einer guten Stimmung in den Kommunen berichten. Auch die Zusammenarbeit im Kreistag und im Kreisausschuss verlaufe überwiegend harmonisch, viele Entscheidungen würden gemeinsam getragen. Jedoch könne die "Zukunfts-Fraktion" auch kritische Positionen vertreten, so im Jahr 2015, als man den Haushalt ablehnte oder wenn es um zusätzliche und überplanmäßige Ausgaben gehe. Oft seien aber gute Kompromisse erreicht worden, so Kopp. Hier nannte er Umbaumaßnahmen im Landratsamt. Dort werde neben der Erneuerung des Eingangs- und Sitzungsbereiches auch dem Anspruch der Barrierefreiheit Rechnung getragen. Weiterhin sei ein Konzept in Arbeit, welches den jetzigen und zukünftigen Raumbedarf berücksichtige. Auch in den kommenden Jahren stünden zahlreiche Investitionsentscheidungen an, bei denen sich die "Zukunft" engagiert einbringen werde.