16.03.2018

Die Steinwaldhalle ist in die Jahre gekommen. Die Friedenfelser Gemeinderäte diskutieren erneut über eine kostspielige Sanierung. Wichtig ist: Was ist an Zuschüssen zu erwarten?

Erstaunt über hohe Kosten Zugestimmt haben die Friedenfelser Gemeinderäte dem Antrag des Marktes Wiesau auf Kostenbeteiligung an der Sanierung des Vorplatzes beim Feuerwehrhaus in Kornthan. Bürgermeister Gottfried Härtl verwies dabei auf die Vereinbarung von 1977 zwischen dem Markt Wiesau und der Gemeinde Friedenfels, wonach der Markt Wiesau diese Ausgaben alleine zu tragen gehabt hätte. In der Antragsstellung argumentierte Wiesau, dass es trotzdem schön wäre, wenn sich die Gemeinde Friedenfels mit einem Zuschuss an der Maßnahme beteiligen würde. Hintergrund: Für die Feuerwehr Voitenthan sind die Gemeinden Friedenfels und Wiesau zuständig. Anschaffungen und Materialien für die Wehr werden nach einem festgesetzten Schlüssel durch die beiden Kommunen bezahlt. Bei der Festsetzung der freiwilligen Leistung zu der erfolgten Maßnahme bezeichneten die Fraktionssprecher Lisa Rauh von Bündnis 90/Die Grünen - Neue Wege, Manfred Wiese von der CSU und Oskar Schuster von den Freien Wählern die angegebenen Kosten von über 102 000 Euro seitens des Marktes Wiesau als enorm. Beim Vorplatz des Friedenfelser Feuerwehrhauses beliefen sich die Bauausführungskosten auf 30 000 Euro. Nach kurzer Diskussion waren 5000 Euro der Beitrag, den alle Gemeinderäte vertreten konnten und der als Zuschuss bezahlt werden soll. (bsc)

Seitens der Verwaltung sind bereits verschiedene Fördermöglichkeiten erarbeitet und ausgelotet worden. Bürgermeister Gottfried Härtl informierte in der Gemeinderatssitzung: "In Zusammenarbeit mit einem Architekten bemüht sich der Bauausschuss um eine Lösung." Zu bedenken seien dabei Maßnahmen zur energetischen Instandsetzung und Modernisierung der 1988 eingeweihten Halle. Eine Minimierung des Energieverbrauchs (Heizung und Warmwasser) wären die Folgen. Neben der Instandsetzung der gläsernen Dachkuppel werden weitere Verbesserungen der bereits barrierenfreien Zugänge angestrebt. Gottfried Härtl: "Darunter fallen automatische Türöffner, die vor allem Rollstuhlfahrern den Zugang erleichtern sollen." In der nächsten Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, 20. März, sollen letzte Details für die geplante Sanierung der Steinwaldhalle geklärt werden. Zustimmung von den Räten erhielt die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2019 bis 2023. Laut Aufforderung des Amtsgerichtes Tirschenreuth musste Friedenfels mindestens eine Person für die Wahl der Schöffen benennen. Umso erfreulicher wertete Bürgermeister Gottfried Härtl deshalb die Tatsache, das sich gleich fünf Bürger aus dem Gemeindegebiet für dieses Amt beworben hatten. Sie werden nun dem Amtsgericht Tirschenreuth gemeldet. Auch mit der Jahresrechnung 2017 hatte sich das Gremium zu befassen. Oskar Schuster (Freie Wähler) erkundigte sich, warum die im vergangenen Jahr beschlossenen Investitionsmittel für Straßensanierungen nicht vollständig beansprucht wurden. Bürgermeister Gottfried Härtl antwortete, die Aufträge zur Instandsetzung wurden erteilt, werden wegen Arbeitsüberlastung der ausführenden Firma aber erst in diesem Frühjahr durchgeführt. Die Gemeinderäte akzeptierten die Jahresrechnung dann einstimmig. Keine Einwände gab es gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes "Naabhöhe" (Erbendorf).Neu bebildert und mit Hinweisen zum Erholungsort versehen wird demnächst die Informationstafel der Gemeinde Friedenfels am Freibad. Ortsplan und Gaststättenhinweise werden derzeit von der Tourist-Info überarbeitet. Lisa Rauh informierte abschließend, dass die in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung genehmigte Bepflanzung mit Obstbäumen entlang des Wander- und Radweges von der Schlossbrauerei Friedenfels zum Freibad vom Verein "Kulturlandschaft südlicher Steinwald" durchgeführt wird. Auswahl und Ankauf der Gehölze erfolge ebenfalls durch den Verein.