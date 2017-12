Politik Friedenfels

14.12.2017

15

0 14.12.201715

Der Gemeinderat genehmigt den Antrag der Anlieger: In der Schusterbergstraße soll es künftig heller werden.

Dauerhafte Konstruktion

Kapelle zentraler Ort

Ausführen wird den Auftrag demnächst die Bayernwerk AG. Beim Anwesen Unger wird ein neuer LED-Lampenkörper errichtet. Dabei setzt der Erholungsort weiter auf die neue Technik. Seit der Umrüstung auf die neue Lampengeneration wird damit - trotz zusätzlicher Straßenleuchten - Strom gespart. 1763 Euro kostet die Lampe.Nachträglich genehmigen durfte der Gemeinderat die Reparaturarbeiten an der Siebschnecke in der Kläranlage. Das defekte Teil musste zügig ausgebaut und repariert werden. Für Montagekosten und die fünf erforderlichen Streifenbürsten berechnete die Firma Huber aus Berching 5099 Euro.Zuhörer Otto Schiener erkundigte sich beim Tagesordnungspunkt "Bürger fragen, der Gemeinderat antwortet" nach der zurückgebauten Werbetafel am Schwimmbad mit dem detaillierten Ortsplan und den Hinweisen auf Gaststätten und Übernachtungsmöglichkeiten. Laut Aussage von Regina Wildenauer von der Gemeindeverwaltung war dies notwendig, weil die hölzerne Halte- und Unterkonstruktion schadhaft war. Eine künftige dauerhafte Konstruktion regte Oskar Schuster (Freie Wähler) an. Die Gemeindeverwaltung wird sich deshalb um eine geeignete Haltevorrichtung kümmern.Bürgermeister Gottfried Härtl freute sich über die Zustimmung der verantwortlichen Stellen zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone an der Schule und dem Kindergarten. Seit vielen Jahren war dies ein Ziel des Gemeinderats sowie von Eltern und den Beiräten von Kindergarten und Schule. Wie Härtl betonte, wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Antrag und der Regelung von der Einmündung Otto-Freundl-Straße bis zum Anwesen Gasthof "Goldener Engel" gebilligt. Nach dem Aufstellen der Verkehrsschilder gilt von Montag bis freitags von 7 Uhr bis 15 Uhr die neue Geschwindigkeitsbegrenzung.Endgültig geklärt wurde nach Aussage des Gemeindeoberhaupts nun auch die Form der Feierlichkeiten zum Volkstrauertag. Sie hatten zum ersten Mal am deutschlandweiten Gedenkwochenende am Gedenkstein beim Friedhof und nicht auf dem Schusterberg stattgefunden - Anlass für viel Gesprächsstoff. Der Ausschuss für Jugend, Vereine, Schule und Kindergarten kam einstimmig zu dem Beschluss, die Feierlichkeiten künftig am Vortrag des deutschlandweiten Gedenksonntags an den Gedenkstein am Friedhofseingang durchzuführen.Die in diesem Jahr erstmals durchgeführte Veranstaltung am Friedhof fand die große und breite Zustimmung der Teilnehmer, wie Bürgermeister Härtl betonte. Nichtsdestotrotz werde aber die Kriegerkapelle mit ihren Granittafeln und den Namen der Friedenfelser gefallenen und vermissten Soldaten stets ein zentraler Ort in der Gemeinde und dem kirchlichen Leben bleiben. Über die Möglichkeit zur Durchführung von Veranstaltungen an der Kriegerkapelle, sei er derzeit mit zuständigen Vereinen im Gespräch.Härtl informierte über den Termin des Neujahrsempfangs. Dieser findet am 7. Januar in der Steinwaldhalle statt. Auch ein Termin für die nächste Bürgerversammlung wurde nach Anfrage von Oskar Schuster festgelegt. Diese wird voraussichtlich am 9. April 2018 stattfinden. Die nächste Gemeinderatssitzung ist am 7. Februar geplant.