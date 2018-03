Bronze auch in die Oberpfalz

Friedenfels/Pyeongchang. Clara Klug (München) hat bei den Paralympics zusammen mit ihrem Begleitläufer, dem Friedenfelser Martin Härtl, Bronze im Biathlon gewonnen. Die beiden mussten sich über zehn Kilometer bei den sehbehinderten Ahtletinnen nur Oksana Schischkowa aus der Ukraine und der umstrittenen Russin Michalina Lisowa geschlagen geben. Mit einer Zeit von 42:01,6 Minuten fehlten Klug/Härtl am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen in Pyeongchang gut vier Minuten zu Gold. Bei insgesamt vier Schießeinlagen leistete sich die Münchnerin einen Fehler. Das Duo feiert in Südkorea seine Paralympics-Premiere .

Silbermedaillengewinnerin Lisowa, die unter neutraler Flagge dabei ist, hatte erst kurzfristig die Starterlaubnis für die Winterspiele erhalten und damit beim Deutschen Behindertensportverband (DBS) heftige Kritik hervorgerufen. Der DBS hatte die Freigabe für Lisowa öffentlich als unverständlich bezeichnet, "weil ihr Name im McLaren-Report auftaucht". Andrew Parsons, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, hatte entgegnet, es gebe "verschiedene Listen".