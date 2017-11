Nussschießen der Frauenreuther Sportschützen

Sport Friedenfels

26.11.2017

Zu den letzten Wettbewerben eines jeden Jahres gehört bei den Frauenreuther Sportschützen das traditionelle Nikolausschießen. 40 Mitglieder legten am Freitag auf dem Schießstand im Schützenheim an. Verbunden damit waren die Wettbewerbe um den "Rudi-Höcht-Wanderpokal" und die Nikolausscheibe. Nach dem Schießen auf die mit Nummern versehenen Walnüsse durften sich die Mitglieder über viele wertvolle Sachpreise freuen. Carmen Wildenauer, Christine Schlicht, Tamara Bannert, Gerhard Meiler, Sandra Schraml, Bernhard Stock, Heike Wildenauer, Hildegard Harms, Alfons Hage und Kurt Schramm waren hier die Gewinner. Albert Trottmann (vorne, Mitte) hatte beim Wettbewerb um den von Rudi Höcht gespendeten Wanderpokal die Nase vorn und durfte für ein Jahr den großen "Pott" in Empfang nehmen. Zum fünften Mal wurde die vom Verein gespendete Nikolausscheibe ausgeschossen. Hier sicherte sich Carola Stengl (vorne, Dritte von rechts) mit dem besten Teiler des Abends das eindrucksvolle Schmuckstück. Vorsitzende Edeltraud Kaßeckert (vorne, Zweite von links) gratulierte den Siegern der Wettbewerbe und freute sich mit den Gewinnern des Nussschießens. Bild: bsc