Sport Friedenfels

23.06.2017

10

0 23.06.201710

In spannenden Wettkämpfen ermittelt der Schützengau Steinwald auf den Sportanlagen in Siegritz und Thumsenreuth die Gaumeister. Die Wettkämpfe dienen der Qualifikation für die Bayerischen und schließlich auch für die Deutschen Meisterschaften.

Friedenfels/Erbendorf. (bsc) Die Siegerehrung fand im Schützenhaus Siegritz statt. Die drei Gausportleiter Wolfgang Schraml, Horst Peraus und Daniel Kaßeckert dankten den Schützen aus den Vereinen SG 1898 Thumsenreuth, "Eichenlaub" Reuth, "Einigkeit" 1862 Erbendorf, "Edelweiß" Siegritz und "Steinwaldia" Frauenreuth für ihre Teilnahme. Nach viel Applaus für die Sieger würdigten die Besucher auch den Ablauf der Siegerehrung. Dritter Gausportleiter Daniel Kaßeckert brachte bei der Auszeichnung der einzelnen Gewinner deren Ergebnisse per Beamer auf eine Leinwand. Die erstmals im Schützengau Steinwald so aufbereiteten Ergebnisse bei einer Siegerehrung brachten dem agilen Sportleiter viel Lob und Anerkennung.Die Ergebnisse: Wettbewerb Luftgewehr Schützenklasse: 1. Stefan Hein, Thumsenreuth, 388 Ringe; Damenklasse: Kerstin Schmidt, Siegritz 386; Schüler männlich: 1. Jakob Tretter, Thumsenreuth, 170; Schüler weiblich: 1. Vanessa Naber, Reuth, 166; Jugend männlich: 1. Marco Naber, Reuth 340; Jugend weiblich: 1. Jasmin Stengl, Frauenreuth, 351; Junioren: 1. Matthias Hirsch, Siegritz, 374; Junioren B männlich: 1. Adrian Käs, Frauenreuth, 355; Junioren B weiblich: 1. Jana Helgert, Thumsenreuth, 376; Altersklasse: 1. Volkmar Sirtl, Thumsenreuth, 355; Damen-Altersklasse: 1. Martina Sirtl, Thumsenreuth, 360; Senioren: 1. Karlheinz Hein, Thumsenreuth, 378; Senioren-Damenklasse: 1. Edeltraud Kaßeckert, Frauenreuth, 339; Wettbewerb Luftgewehr Auflage Senioren A männlich: 1. Norbert Zimmerer, Reuth, 276; Senioren A weiblich: 1. Barbara Zimmerer, Reuth, 269; Senioren B männlich: 1. Reinhard Schwarz, Frauenreuth, 252; Senioren C männlich: 1. Peter Bumke, Siegritz, 291; Senioren C weiblich: 1. Siegrid Häupler, Siegritz, 293; Wettbewerb Luftgewehr Steinwaldmodus: 1. Siegrid Häupler, Siegritz, 205,4.Wettbewerb Luftpistole Schützenklasse: 1. Florian Schmidt, Thumsenreuth, 372; Damenklasse: 1. Annika Kraus, Thumsenreuth, 360; Schüler männlich: 1. Andreas Häupler, Thumsenreuth, 136; Jugend männlich: 1. Nils Glaser, Thumsenreuth, 354; Junioren weiblich: 1. Lena Hartmannsgruber, 337; Junioren B männlich: 1.Dominik Stock, Frauenreuth, 341; Junioren B weiblich: 1. Lisa Weiß, Thumsenreuth, 345; Altersklasse: 1. Bernhard Stock, Frauenreuth, 368; Damen Altersklasse: 1. Petra Andraschko, Reuth, 302; Seniorenklasse: 1. Herbert Mattes, Thumsenreuth, 366; Luftpistole Auflage: 1. Reinhard Schwarz, Frauenreuth, 276; Wettbewerb Pistole 50 Meter - Altersklasse: 1. Horst Peraus, Thumsenreuth, 444; Senioren: 1. Herbert Mattes, Thumsenreuth, 499; Wettbewerb Pistole 25 Meter Schützenklasse: 1. Florian Schmidt, Thumsenreuth, 560; Junioren: Matthias Hirsch, Siegritz, 452; Junioren B: 1. Dominik Stock, Frauenreuth, 476; Altersklasse: 1. Bernhard Stock, Frauenreuth, 541; Senioren: 1. Herbert Mattes, Thumsenreuth, 550; Wettbewerb Zentralfeuerpistole 25 Meter Altersklasse: 1. Herbert Mattes, Thumsenreuth, 545; Wettbewerb Pistole 9 mm Schützenklasse: 1. Florian Schmidt, Thumsenreuth, 382; Altersklasse: 1. Bernhard Stock, Frauenreuth, 307; Seniorenklasse: 1. Karl-Heinz Naber, Thumsenreuth, 296; Wettbewerb Revolver 357 Mag. Schützenklasse: 1. Michael Schürr, Siegritz, 365; Seniorenklasse: 1. Karl-Heinz Naber, Thumsenreuth, 283; Wettbewerb Pistole 45 ACP Schützenklasse: 1. Lothar Wolfrum, Thumsenreuth, 364; Altersklasse: 1. Bernhard Stock, Frauenreuth, 378; Wettbewerb Zimmerstutzen: 1. Stefan Hein, Thumsenreuth, 274; Damen: 1. Cornelia Glaser, Thumsenreuth, 258; Senioren: 1. Karlheinz Hein, Thumsenreuth, 258.