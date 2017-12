Vermischtes Friedenfels

04.12.2017

04.12.2017

Zu verdanken ist der Erfolg - und das über Jahre - auch Emmeram Trottmann. Doch der beliebte Preisschafkopf der Kolpingfamilie Friedenfels ist Geschichte.

Die alljährliche Traditionsveranstaltung hätte in diesem Jahr zum 47. Mal stattgefunden. Aber die Mehrheit der Mitglieder hatte sich in einer Vorstandssitzung gegen die Fortführung ausgesprochen. Die jüngste Zusammenkunft nutzte die Vereinsspitze für eine kurze Rückschau und zur Ehrung eines Förderers und Unterstützers der lange beliebten Veranstaltung. Das "Friedenfelser Urgestein" und Kolping-Mitglied Emmeram Trottmann hatte für 46 Schafkopf-Abende jeweils die Hauptpreise gespendet."Mehrere Tausend Euro sind damit in der langen Geschichte dieser Veranstaltung durch Emmeram Trottmann an die Kolpingfamilie geflossen", hoben die beiden Vorsitzenden Reiner Gärtner und Helmut Schaumberger hervor. Denn die attraktiven Preise waren es, die in all den Jahren die vielen Schafkopffreunde anlockten. Ein Mann der ersten Stunde war Werner Scharf. Das Vorstandsmitglied bekleidet seit vielen Jahren das Amt des Ansprechpartners "Freizeitgestaltung/Sport" in der Kolpingfamilie. Er kann sich noch genau an die zahlreichen Preisschafkopfabende erinnern. Im früheren Vereinslokal "Weißes Roß" seien an diesen Abenden oft Gaststätte und Saal belegt gewesen. Das habe auch nach dem Umzug in den Gasthof "Goldener Engel" gegolten. "Veranda und Gaststätte waren durch die Karterfreunde belagert." Einig waren sich die Verantwortlichen auch, dass sich die Wirtshauskultur in Friedenfels in den zurückliegenden Jahren stark verändert habe. Hinzu komme der demografische Wandel. War früher die Veranstaltung für Jung und Alt aus Friedenfels und den Ortsteilen gedacht, kamen zuletzt die meisten Schafkopffreunde aus den umliegenden Nachbarorten. Die älteren Einheimischen konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an der Veranstaltung teilnehmen und viele junge Kartenfreunde spielen das beliebteste und meist verbreitetste Kartenspiel Bayerns mittlerweile zu Hause am Computer, so Vorsitzender Reiner Gärtner. Auch sei die Kernaufgabe der Kolpingfamilie eine andere geworden. "Wir haben ein breites Aufgabengebiet und Betätigungsfeld abzudecken", meinte Vorsitzender Reiner Gärtner und fuhr fort: "Nach langer Diskussion und Überlegung in den vergangenen Wochen haben wir uns deshalb dazu entschlossen, den 47. Preisschafkopf am 24. November abzusagen und die Veranstaltung auch künftig nicht länger fortzuführen." Sein Dank galt den vielen Mitgliedern, die den alljährlichen Schafkopfabend durch ihre Teilnahme unterstützten sowie den zahlreichen Helfern rund um die Veranstaltung.Neben einem herzlichen "Vergelt's Gott" hatte Gärtner für den langjährigen Spender Emmeram Trottmann ein Buchgeschenk mitgebracht. Er überreichte "Eine Geschichte mit Zukunft", das an das Lebenswerk von Adolph Kolping erinnert und mit einem Dankeintrag und einer Widmung durch die heimische Kolpingfamilie versehen ist. Trottmann freute sich sehr und hatte im Gegenzug ein wertvolles Geschenk für die Kolpingfamilie Friedenfels parat. Von 1957 bis 1967 wohnte Emmeram Trottmann im Kolpinghaus in Köln und ist seit dieser Zeit Besitzer einer Schallplatte mit vielen Inhalten über das Leben von Adolf Kolping. Sein Wunsch: "Das seltene Geschenk gehört in die Hände des Vereins und soll an die damalige oft schwere Zeit erinnern."