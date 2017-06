Vermischtes Friedenfels

13.06.2017

5

0 13.06.2017

Das Friedenfelser Herbstfest kommt an. Einheimische und Gäste feiern hier jedes Jahr ausgelassen. Und heuer erstmals einen Tag länger. Klar, dass da auch das Programm wächst.

Mehr Buden

Aufrichtiger Dank

Ohne eure Hilfsbereitschaft und euren Einsatz wäre das Friedenfelser Herbstfest so nicht möglich. Thomas Schultes, Geschäftsführer der Friedenfelser Betriebe

(bsc) Vier Tage feiern, das ist nun beschlossene Sache. Verantwortliche, Organisatoren und Vereine diskutierten bei einer Zusammenkunft die Neuausrichtung. Seit Jahren gehört das Friedenfelser Herbstfest mit seinem Bierwandertag zu den großen gesellschaftlichen Ereignissen in der Region. Die örtlichen Vereine und die Schlossbrauerei, die das Großereignis alljährlich zusammen ausrichten, haben in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die Organisation und Abwicklung des Festes erleichtern und Tausenden Besuchern nachhaltige Volksfeststimmung bescheren.Doch die Verantwortlichen denken bereits weit in die Zukunft: Mitglieder trafen sich im Brauerei-Museum zu einer ersten Sitzung, um die Planungen für die umfangreiche Herbstveranstaltung in den kommenden Jahren aufzunehmen. Dabei soll es bereits in diesem Jahr einschneidende Veränderungen im Festablauf geben: Das 33. Friedenfelser Herbstfest findet von Freitag, 8. September, bis Montag, 11. September, statt. Das Fest beginnt wie jedes Jahr am Freitag, wird jedoch um einen Tag verlängert. Somit ist auch am Montag Stimmung angesagt. Der neue zusätzliche vierte Festtag dürfte mit seiner geplanten großen Seilzugmeisterschaft und den üppigen Siegpreisen für Furore sorgen.Wert legen die Verantwortlichen der Schlossbrauerei, Geschäftsführer Thomas Schultes, Außendienstleiter Helmut Radimerski und die Mitarbeiterin des Festservices, Sabrina Bittner, auch auf eine weitere Qualitätsverbesserung. Einher geht das Ganze mit einer Umgestaltung des Festplatzes, was eine Verlegung und Ausweitung der Buden und Verpflegungsstände sowie der Fahrgeschäfte der Schausteller in die vorderen Parkbuchten des Festplatzes mit sich bringt. Die Parkmöglichkeiten unmittelbar nach der Einfahrt aus der Gemmingen-Straße entfallen dadurch. Erarbeitet wurde bei der Besprechung auch ein neues Konzept für den Getränkeausschank, um die Wartezeiten am Tresen für Bedienungen und Selbstabholer zu verkürzen. Neu ist auch die Verlegung des Festbüros aus der Steinwaldhalle unmittelbar an das Festzelt, das während des Festes ständig besetzt sein wird. Das Festzelt selbst, das sich bereits durch Ausschmückung, Weizenbiergarten, Pils- und Barbereich von einem üblichen Bierzelt abhebt, soll weiter ausgebaut werden. Thomas Schultes denkt an einen Einbau von einer Veranda und kleinen Boxen mit gehobener Bestuhlung. Es soll eben ein anderes Flair geboten werden als in einem reinen Bierzelt. "Wir erhoffen uns dadurch selbstverständlich eine Qualitätsverbesserung", sagte Schultes und bat die Vereinsvertreter um weitere Ideen. Das Konzept mit der weiteren Ausgestaltung des Festzeltes soll laut Geschäftsführer erstmals 2018 zum Tragen kommen.Viel Lob gab es in den vergangenen Jahren seitens der Festbesucher für die Speisekarte, wussten die Organisatoren. Aber auch hier sei man stetig bemüht, diese weiter auszubauen, informierte Außendienstleiter Helmut Radimerski. Ein abschließender großer Dank von Thomas Schultes galt den Vereinsvertretern für ihr großes Engagement bei den zurückliegenden Herbstfesten. "Ohne eure Hilfsbereitschaft und euren Einsatz wäre das Friedenfelser Herbstfest so nicht möglich. Die neuen Maßnahmen und das neue Konzept haben unserer Meinung nach bereits im letzten Jahr sehr gut funktioniert. Wir hoffen erneut auf eure tatkräftige Unterstützung", erklärte Geschäftsführer Thomas Schultes.Das Herbstfest soll für die gesamte Region wieder zu einem besonderen Erlebnis werden. Den grandiosen Besuch in den Vorjahren werteten die Verantwortlichen als ein Zeichen für stets höchst zufriedene Gäste.