19.06.2017

Die Feuerwehr Friedenfels feiert ein Fest nach Maß. 300 000 Euro hat das neue Löschgruppenfahrzeug gekostet, für das Bürgermeister Gottfried Härtl die Schlüssel überreicht.

Vielfach gefordert

Dank an Helfer

Für die Freiwillige Feuerwehr Friedenfels ist heute ein großer Freudentag. Kreisbrandrat Andreas Wührl

(bsc) Eingebunden in den Festakt waren ein großer Kirchen- und Festzug, die kirchliche Segnung sowie Festbetrieb auf dem Feuerwehrgelände. Die Mitglieder der Feuerwehr Friedenfels um die Kommandanten Christian Bischof und Jürgen Schultes sowie des Feuerwehrvereins mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Kraus strahlten mit dem schönen Sommerwetter um die Wette, als sich der lange Festzug in Bewegung setzte. In dem imposanten Zug marschierten neben vielen Vereinen auch zahlreiche Ehrengäste mit und winkten den Zuschauern am Straßenrand freudig zu. Mit dabei Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht, Landtagsabgeordnete Anette Karl, stellvertretender Landrat Dr. Alfred Scheidler, die drei Bürgermeister des Erholungsortes, Gottfried Härtl, Oskar Schuster und Lisa Rauh, mit den Gemeinderäten, die Feuerwehrdienstgrade um Kreisbrandrat Andreas Wührl, Kreisbrandinspektor Stefan Gleißner sowie die Kreisbrandmeistern Florian Trießl, Dieter Höfer und Albert Fröhlich. Beim Eintreffen am Feuerwehrhaus sahen die Gäste ein wunderschön geschmücktes Löschfahrzeug. Bürgermeister Gottfried Härtl freute sich, dass Friedenfels mit der Anschaffung des neuen LF 20 über neueste Technik verfüge. "Ich bin nebenbei auch noch Finanzbeamter und sage Ihnen deshalb die genauen Kosten", meinte das Gemeindeoberhaupt scherzend und nannte für Fahrgestell, Aufbau und Beladung des LF 20 den Betrag von 315 400,69 Euro. "Die Zuwendungen betrugen 115 000 Euro." Der erste Bürgermeister danke dem Freistaat Bayern für die Zuschussmittel, stellte aber unmissverständlich klar: "Zuerst kommen bei uns unsere Feuerwehrmänner, auf deren zeitgemäße Ausbildung und persönliche Schutzausrüstung von der Gemeindeverwaltung stets größtes Augenmerk gelegt wurde - auch in Zeiten finanzieller Engpässe." Erst dann kämen die weitere Ausrüstung, die Einsatzgeräte und nun das neue Fahrzeug. Gottfried Härtl erinnerte dabei auch an das neue Gerätehaus mit den erforderlichen Garagen, das 2011 in den Dienst gestellt wurde. "Für die Freiwillige Feuerwehr Friedenfels ist heute ein großer Freudentag", meinte Kreisbrandrat Andreas Wührl. "Ein lange ersehntes und auch notwendiges Fahrzeug wurde heute geweiht und konnte seiner Bestimmung übergeben werden." Das neue Löschgruppenfahrzeug solle die Feuerwehrleute unterstützen, im Notfall schnell und effektiv Hilfe leisten und somit Schaden auf ein Minimum begrenzen zu können. Dieses Fahrzeug passe perfekt in die Region und ergänze die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren in der Umgebung, so der Kreisbrandrat.Kräftigen Beifall bekam auch der stellvertretende Landrat Dr. Alfred Scheidler, der im Auftrag des Landkreises und für MdB Albert Rupprecht und MdL Anette Karl ein Grußwort überbrachte. Er verwies auf das breite Aufgabengebiet der Feuerwehrleute. "Ihr seid da, wenn man eine Absperrung zu Fronleichnam braucht, wenn schwere Unfälle passieren und wenn es brennt." Die Blaskapelle Reuth beschloss den Segnungsakt mit der Bayernhymne.Für den gemütlichen Teil sorgte anschließend die Feuerwehr in der großen Fahrzeughalle, im aufgebauten Festzelt und auf dem Freigelände vor dem Feuerwehrhaus. Kommandant Christian Bischof dankte dabei seinen Helfern sowie besonders dem Angelverein und der Jugendorganisation "Stoawaldlerer", die sich am Schanktresen und in den Verkaufsbuden um das leibliche Wohl der vielen Gäste kümmerten. Zweiter Kommandant Jürgen Schultes gratulierte zu später Stunde einer glücklichen Gewinnerin: Bei einer Verlosung holte sich Sandra Wittmann den Hauptpreis, einen 55-Zoll-LED-Fernseher.