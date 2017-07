Vermischtes Friedenfels

Helga Freifrau von Gemmingen-Hornberg feiert 90. Geburtstag - und viele, viele kommen, um ihre Glückwünsche auszusprechen. Die Gratulationscour erstreckt sich über rund eine halbe Stunde.

Langjährige Unterstützung

Ein langer Festzug bewegte sich am Mittwochabend bei strömendem Regen zu Schloss und Wohnsitz von Helga Freifrau von Gemmingen-Hornberg. Der rüstigen Jubilarin machten, angeführt vom Spielmannszug der Feuerwehr Erbendorf, die Friedenfelser Vereine, Mitarbeiter der Friedenfelser Betriebe, Gemeinderat und Priester, Einheimische und Ehrengäste ihre Aufwartung zum 90. Geburtstag.Bei dem großen Empfang vor der Eingangshalle freute sich die Jubilarin im Kreise ihrer Familie besonders über viele nette Worte und Glückwünsche. Die Gäste kamen der Bitte der Jubilarin nach und überbrachten anstelle von Geschenken eine Spende für die Johanniter Hospize in Regensburg. Seit vielen Jahren ist die engagierte, gläubige Christin für ihr soziales Engagement bekannt. Ob Grundschule oder Kinderhaus, auch Kirchen und Vereine wurden von ihr stets unterstützt. Ganz besonders lag Helga Freifrau von Gemmingen-Hornberg die evangelische Schlosskapelle am Herzen. 1986 hatte sie mit ihrem Ehemann Wolf-Dieter Freiherr von Gemmingen-Hornberg das Gebäude im Ökonomiehof zur Verfügung gestellt und die Umbaukosten übernommen. Auch spendete sie für den Glockenturm die vor elf Jahren angeschaffte neue Glocke.Helga Freifrau von Gemmingen-Hornberg wurde am 26. Juli 1927 in Bamberg als Freiin Helga von Lerchenfeld geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Heinersreuth (Oberfranken). 1955 heiratete sie Wolf-Dieter Freiherr von Gemmingen-Hornberg und lebt seitdem am Schlossberg in Friedenfels. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, von denen bereits zwei verstorben sind. Freuen kann sich die Jubilarin mittlerweile über sieben Enkel. Als engagierte Naturliebhaberin ist sie vielen Friedenfelsern bekannt. Besonders in früheren Jahren war sie, wann immer es ihr möglich war, mit ihrem Ehemann, der 2003 verstarb, viel im Steinwald unterwegs.Ihre Leistungen für Kirche und Gemeinschaft würdigten beim Empfang auch Bürgermeister Gottfried Härtl und die Priester Pfarrer Joseph und Siegfried Wölfel von der Katholischen Pfarrgemeinde "Maria Immaculata" sowie Nadine Schneider von der evangelischen Kirchengemeinde. Sie dankten für die stete und langjährige Unterstützung und wünschten der Jubilarin, die derzeit wegen einer Fußverletzung im Rollstuhl sitzt, weiterhin viel Gesundheit und Wohlergehen. Im Vorfeld ihres Geburtstages hatte die Jubilarin bereits am zurückliegenden Sonntag mit den Geistlichen, ihrer Familie, der Verwandtschaft und vielen Besuchern anlässlich des Jubeltages einen großen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche "Maria Immaculata" gefeiert. Bewirtet wurden die vielen Besucher am Ehrentag nach der Gratulationscour in der großen Empfangshalle des Schlosses. Helga Freifrau von Gemmingen-Hornberg sowie viele Besucher nutzten dabei die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Die sichtlich erfreute und bewegte Jubilarin dankte am Ende des Empfangs den vielen Gratulanten, darunter auch dem Männergesangverein "Frohsinn" Friedenfels, der mit seinen ausgewählten Liedern die nicht alltägliche "Geburtstagsparty" außerordentlich bereicherte.