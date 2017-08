Vermischtes Friedenfels

08.08.2017

65

0 08.08.201765

Christina Hermann aus Wiesau und Michael Melzner aus Friedenfels sagen am Samstag ja zueinander. Nach der Trauung erwartet die Frischvermählten ein besonderes Ehrenspalier.

Die Altenpflegerin in der außerklinischen Intensivpflege und der Industriemeister für Keramik gaben sich das Eheversprechen in der Steinwaldhalle vor Standesbeamtin Regina Wildenauer. Kennengelernt hatte sich das Paar vor über vier Jahren. Neben dem TSV Friedenfels, den Anwohnern des "Goaßväirls" und der Jugendorganisation "Stoawaldler" wünschten am Samstag 81 Kinder und 23 Betreuer des Oberpfälzer Schützenbundes, bekleidet mit weißen T-Shirts und mit je einer Rose ausgestattet, dem jungen Brautpaar viel Glück und Gottes Segen.Der Oberpfälzer Schützenbund, der direkt neben der Steinwaldhalle für seine Jungschützen aus der Oberpfalz ein Zeltlager veranstaltet, war im Vorfeld von der Gemeindeverwaltung gebeten worden, "während der Trauung für Ruhe zu sorgen oder in dieser Zeit eine ortsfremde Alternativveranstaltung durchzuführen". Gauschützenmeisterin Edeltraud Kaßeckert, die mit dem Brautpaar befreundet ist und zugleich in der Programmplanung des Zeltlagers eingebunden war, hatte deshalb die Idee mit dem Spalierstehen. Kurzerhand stattete sie die über 100 Personen des Schützennachwuchses mit Rosen aus und ermöglichte so einen außergewöhnlichen Blickfang. Über die einzigartige Idee freute sich das Brautpaar riesig und dankte der Schützenmeisterin für die Organisation. Die Brautleute wünschten den Kindern noch weitere schöne Tage im Zeltlager. Nicht alltäglich war auch die Anreise des Brautpaars zur Trauung. Michael Melzner chauffierte seine zukünftige Frau Christina mit dem sechs Stundenkilometer schnellen Oldtimer-Traktor seines Opas Paul Vollath zur Steinwaldhalle. Die wartenden Hochzeitsgäste sowie zahlreiche Friedenfelser beklatschten dieses Spektakel. Die Hochzeitsfeier fand in Röthenbach beim "Rechersimer" statt. Das junge Paar bleibt dem Steinwald treu und wohnt künftig im Erholungsort Friedenfels.