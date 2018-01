Vermischtes Friedenfels

08.01.2018

21

Bürgermeister Gottfried Härtl ist es ein Anliegen, Danke zu sagen - vor allem jenen, die sich in der Gemeinde Friedenfels engagieren. Er nutzt den Neujahrsempfang auch, um aufzuzeigen, was sich zum Positiven entwickelt.

Sparsamkeit

Bürgermedaille

Nach vielen Jahren der finanziellen Klammheit ist es uns gelungen, solide Finanzgrundlagen zu schaffen. Bürgermeister Gottfried Härtl

"Nachdem der Erstversuch 2017 auf positive Resonanz gestoßen ist, findet zum zweiten Mal in Friedenfels ein Neujahrsempfang statt", sagte Bürgermeister Gottfried Härtl bei seiner Begrüßung vor rund 150 Gästen, die das Treffen auch zum zwanglosen Austausch nutzten.er Unternehmern und Gewerbetreibenden, Kirchen- und Gemeindevertretern, Sportlern sowie Abordnungen der Vereine wünschte das Gemeindeoberhaupt ein gesegnetes und glückliches Jahr 2018. Besonders freute sich Gottfried Härtl, dass Annette Karl, Mitglied des Bayerischen Landtags, und Bezirksrat Toni Dutz in den Erholungsort gekommen waren. Erstmals musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang durch die "Birner Buddyboys" aus Waldsassen. Ihre Liedbeiträge im offiziellen Teil und am Ende wurden mit donnerndem Applaus bedacht. Unter dem Motto "Das Leben bleibt lebensgefährlich - mit Optimismus und Tatkraft geschlossen in die Zukunft" blickte das Gemeindeoberhaupt auf 2017 zurück, aber auch nach vorne. Bürgermeister Gottfried Härtl meinte - auch mit Verweis auf die Weltpolitik: "Es war ein politisch hochinteressantes Jahr 2017. Mit Donald Trump hat ein Mann das mächtigste Amt der Welt übernommen, der alle politischen Regeln auf den Kopf stellt - notfalls auch die Regeln, die er selbst einmal gesetzt hat." Die internationale Lage bereite Sorgen. "Wir spüren das Ende von Gewissheiten und Sicherheit." Terror sei zwischenzeitlich alltäglich. Aber es gebe auch Positives: Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland boome weiter. "Wir haben in Bayern Vollbeschäftigung, können künftig unseren Bedarf an Arbeitskräften nicht mehr decken, weshalb Änderungen im Ausländerrecht dringend erforderlich sind."Gottfried Härtl richtete den Blick dann auf die Gemeinde: "In Friedenfels hat man sich zwischenzeitlich zusammengefunden, um die Interessen der Bürger gemeinsam voranzubringen. Nach vielen Jahren der finanziellen Klammheit ist es uns durch Sparsamkeit, ein erhöhtes Steueraufkommen und mit Hilfe von Stabilisierungshilfen des Freistaates Bayern gelungen, solide Finanzgrundlagen zu schaffen." Die Gemeindeverbindungsstraße im Bereich Unterneumühle konnte vor Weihnachten gerade noch winterfest gemacht werden, so Härtl. "Im Frühjahr wird die Maßnahme bis zum Friedhof fortgeführt. Weitere Straßenerneuerungen sind geplant." Das Kinderhaus sei voll belegt, trotz geburtenschwacher Jahrgänge, die Grundschule gesichert. Die Bevölkerungsentwicklung habe sich bei 1269 Einwohnern stabilisiert. "Und in Friedenfels wurde 2017 wieder neu gebaut und ausgebaut." Härtl hob hervor: "Der herausragende Erfolg der Region und unserer Gemeinde liegt zum großen Teil auch an Ihnen. Viele von Ihnen engagieren sich für unsere Heimat - in den Familien, in den kommunalen Gremien, in Vereinen und Verbänden, in den Kirchengemeinden, in der Feuerwehr und den Hilfsdiensten, im Sport - aber auch beruflich, als Mittelständler oder Arbeitnehmer. Sie alle bestimmen den Erfolg unseres Landes und unserer Gemeinde Friedenfels mit." Für dieses Engagement sagte er ein "herzliches Vergelt's Gott".Der Bürgermeister lud ein zur guten Zusammenarbeit im neuen Jahr. "2018 wird nämlich noch besser", meinte ein sichtlich gut gelaunter Rathauschef. "In Bayern feiern wir 200 Jahre Verfassung und 100 Jahre Freistaat, im Nachbarort Wiesau den 42. Nordgautag und in Friedenfels heuer wieder zusammen mit unseren Freunden aus Raggal unser beliebtes Bürgerfest. Was aber wirklich zählt, sind Sie, Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Lieben", schloss Gottfried Härtl.Beim Neujahrsempfang wurden wieder Bürger ausgezeichnet, die sich um das Gemeinwohl und die Mitmenschlichkeit im Ort verdient gemacht haben. Mit der Friedenfelser Bürgermedaille in Silber wurden Dr. Siegfried Steinkohl und Otmar Zeitler geehrt. Gewürdigt wurden auch Maria und Siegmund Härtl, Robert Mertl sowie Christian Bischof und Marko Zeitler (ausführlicher Bericht folgt).