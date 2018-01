Vermischtes Friedenfels

12.01.2018

Die Verluste durch Todesfälle schmerzen. Aber es gibt auch Anlass zur Freude: Drei neue Sänger verstärken den Gesang- und Orchesterverein Frohsinn Friedenfels. Ein Lichtblick.

Waldlermessen

Dank an Stub'nmusi

Mit einer herzlichen Begrüßung eröffnete Vorsitzender Horst Straub die Generalversammlung des Gesang- und Orchestervereins "Frohsinn" im Gasthof "Goldener Engel". Bedauerlicherweise habe man durch Tod im Jahr 2017 wieder Verluste erlitten. Schriftführer Uwe Hoffmann erntete für die flott formulierte lückenlose Dokumentation aller Ereignisse des Jahres 2017 im Protokoll wieder viel Beifall.Von der Suche nach Sängernachwuchs war diesmal weniger die Rede. Vorsitzender Straub berichtete stolz: Diesmal zeichnet sich sogar ein gewisser Aufwärtstrend ab. Braumeister Georg Mitterbauer ist als erster Bass, Manuel Schmidt als erster Tenor und Hans Sperber als Tenor gewonnen worden. Die von Straub vorgestellten neuen Sänger wurden mit Beifall willkommen geheißen. Die Zahl der aktiven Sängesbrüder steige damit um 3 auf 19. Verteilt auf die einzelnen Stimmen ergibt sich folgendes Bild: vier erste Tenöre, vier zweite Tenöre, fünf erste Bässe und fünf zweite. Trotzdem die Bitte des ersten Vorsitzenden und seines Stellvertreters Wolfgang Härtl: "Werben Sie weiterhin fleißig." Straub ergänzte: "Ein Gewinn wären Männer jeden Alters. Sie könnten gerne den Chor verstärken oder sich als Förderer in den MGV einbringen, der nach zwei Sterbefällen und zwei Neuaufnahmen 78 Mitglieder zählt."Auch das zurückliegende Vereinsjahr war wieder mit Terminen ausgefüllt, sagte Horst Straub und vermittelte einen chronologischen Überblick. Gerne erinnere man sich an die in akustisch herausragenden Gotteshäusern von Ammerthal beim Vereinsangehörigen Pfarrer Klaus Haußmann und Friedenfels gesungenen Waldlermessen sowie die Bauernmesse im St.-Peter-Kirchlein im Steinwald und am Stephanstag. Vier Persönlichkeiten des Vereins wurden Ständchen zu Jubiläen dargebracht.Als weitere markante Ereignisse erwähnte der Vorsitzende besonders die Auftritte im Brauereikeller zur Feier "500 Jahre Reinheitsgebot", bei einer Feier der Kolpingsfamilie, beim Weinfest der Schützen sowie zu Allerheiligen, beim Volkstrauertag und beim Weihnachtsmarkt. Die Sängerkneipen in vier Wirtshäusern kamen gut an, bekräftigte der Vorsitzende, der auch gleichzeitig das Amt des Dirigenten inne hat.In 35 Singstunden pflegten die Sänger wertvolles Liedgut und nicht zuletzt Geselligkeit. 78 musikalische Kompositionen probte man eingehend, wobei 75 Prozent der Sänger jeweils anwesend waren. Besonderes Lob ernteten in diesem Zusammenhang Peter Steinhauser, Wolfgang Mühlbauer und Helmut Schaumberger; sie bringen es auf 33, 32 und 31 Singstunden. Auf Anregung von Uwe Hofmann besitzt der Gesangverein nun ein Aufnahmegerät. Dazu der Dirigent: "Damit können wir zur Selbstkontrolle unsere Klangqualität überprüfen." Horst Straub bat: "Kommt weiterhin so zahlreich zu den Singstunden." Das sichere das Überleben des MGV. Das unterstrich auch der Sängerkreisvorsitzende Stefan Werner.Straubs Dank galt allen Aktiven für die hervorragende Zusammenarbeit, besonders seinem Stellvertreter, Schriftführer Uwe Hoffmann, Chorleiter-Stellvertreter Bernhard Schmidt, den Fahnenabordnungen, den fördernden Mitgliedern und natürlich den aktiven Sängern. "Sie machen den MGV erst möglich." Dankesworte richtete er auch an die Stub'nmusi für die exzellente instrumentale Unterstützung. Gottfried Härtl bedankte sich als Bürgermeister für die Liedbeiträge, mit denen der MGV viele öffentliche und kirchliche Veranstaltungen und Ereignisse in der Gemeinde verschönert habe. "Der Gesang- und Orchesterverein hat sich stets als zuverlässiger Partner erwiesen." Er wünschte dem Chor für die kommenden Ereignisse die "volle Stimmkraft".Thomas Schultes schaltete sich als Geschäftsführer der Brauerei mit großen Komplimenten ein. Die Auftritte im Brauereikeller waren ein ergreifendes Erlebnis, bekräftigte er. "Dort unten, das berührt die Besucher. Dafür mein Vergelts' Gott. Der MGV pflegt als einer der wenigen die heimische Kultur noch intensiv." Schriftführer Hoffmann informierte: Man wolle 2018 diese außergewöhnliche "Kultstätte" nicht vernachlässigen. Außerdem sind Gesangseinlagen im sommerlichen Biergarten des Vereinslokals und am Musikpavillon geplant. Schließlich drückten noch Peter Steinhauser und Wolfgang Härtl dem ersten Vorsitzenden Horst Straub ihre Dankbarkeit aus. Er leiste enorme Arbeit, opfere viel Zeit, da er aus Fuchsmühl "anreisen" müsse.