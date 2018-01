Vermischtes Friedenfels

11.01.2018

Das Zuchtjahr 2017 ist beim Kleintierzuchtverein Friedenfels das bislang erfolgreichste. Da sind sich Vorstandsteam, Altzüchter und Ehrenmitglieder des rührigen Clubs einig. Doch nicht nur der Blick auf die herausragenden Leistungen prägt die Jahreshauptversammlung.

Der neue Vorstand Wichtige Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Kleintierzuchtvereins waren im Vorfeld gestellt worden. Fortgesetzt wird die Verjüngung des Führungsteams. Das Ergebnis der Wahlen: 1. Vorsitzende Ramona Bauer, 2. Vorsitzender Helmut Käß, 1. Kassier Thomas Kraus jun., 2. Kassier Nadja Dostler, 1. Schriftführer Melanie Heinrich, 2. Schriftführer Nadja Dostler, Zuchtwart Geflügel Jürgen Krüger, Zuchtwart Tauben Helmut Dostler, Zuchtwart Ziergeflügel Karin Dostler, Zuchtwart Kaninchen Tanja Hausknecht und Helmut Käß, Tätowiermeister Harald Gleißner, Jugendleiter Helmut Käß, Zuchtbuchführer Kaninchen Tanja Hausknecht, Ringbuchführer Geflügel Ramona Bauer, Kassenprüfer Manfred Schmid und Bernhard Gleißner, Betreuer Brutapparat Jürgen Krüger, Fahnensektion Tanja Hausknecht. (bsc)

Weit mehr als die Hälfte der Mitglieder war bei der Jahreshauptversammlung in der "Schlossschänke" anwesend, als Vorsitzende Ramona Bauer, die vor acht Monaten die kommissarische Leitung des Vereins übernommen hatte, die überaus gut besuchte Versammlung eröffnete. "Der Kleintierzuchtverein ist ein Aushängeschild der Gemeinde", lobte zweiter Bürgermeister Oskar Schuster. Denn er wusste, dass die Tierfreunde bei überregionalen Ausstellungen besonders erfolgreich waren und die Gemeinde in vielen Belangen unterstützt hatten. Für die intensive Jugendarbeit dankte das Gemeindeoberhaupt dem Verein besonders.Ramona Bauer sprach bei ihrer Rückschau von einem intensiven und besonders arbeitsreichen Jahr. Einerseits seien die Mitglieder tatkräftig am Festakt der Fahnenweihe, den Tierbesprechungen, der Beschaffung einer neuen Vereinskleidung und an der Lokalschau beteiligt gewesen; auch habe der enorme züchterische Einsatz zu sehr guten Ergebnissen geführt. Sie freute sich deshalb über die breite Unterstützung der Mitglieder und lobte die Zusammenarbeit mit den anderen Ortsvereinen sowie der Gemeinde. Neben der Hege und Pflege der eigenen Tiere steuerte man wieder viel zum Gemeinwohl bei, sagte die Vorsitzende und verwies auf die Arbeitseinsätze beim Friedenfelser Herbstfest, beim Weihnachtsmarkt und auf die Beteiligung an Festen mit der Vereinsfahne. Stolz zeigte sich Nadja Dostler, die in Vertretung der beruflich verhinderten Jugendleiterin Jennifer Dostler den Jahresbericht der Vereinsjugend präsentierte. Die 18 Jugendlichen des hätten auch bei gesellschaftlichen Ereignissen großes Zusammengehörigkeitsgefühl gezeigt. So wurde gemeinsam ein Zeltlager besucht; es gab zwei Berghüttenaufenthalte und eine Nachtwanderung. Ihre Arbeitskraft steuerten die jüngsten Vereinsmitglieder zudem bei der eigenen Lokalschau und diversen Festlichkeiten bei. Thomas Kraus jun. vermittelte vor den Ehrungen einen Einblick in das Kassenbuch. Bernhard Gleißner und Ehrenmitglied Manfred Schmid bescheinigten ihm eine hervorragende Arbeit. Vorsitzende Ramona Bauer würdigte in ihrer Laudatio zahlreiche Vereinsmitglieder und überreichte Urkunden für 30-jährige Mitgliedschaft an Carola Mitlmeier, Norbert Stock, Marco Zeitler und Renate Zeitler. 35 Jahre gehören Bernhard Schaumberger, Beate Hellerl und Franz Schultes dem Verein an. Für seine 40-jährige Zugehörigkeit wurde Alfred Schraml, für 45-jährige Mitgliedschaft Georg Kraus, Bernhard Gleißner und Helmut Dostler gewürdigt. Zudem erhielten Jennifer Dostler, Nadja Dostler Florian Frank, Helmut Gleißner, Katja Kraus und Thomas Kraus jun. vom Verband der Rassegeflügelzüchter und Kaninchenzüchter Urkunden sowie silberne und goldene Ehrennadeln.