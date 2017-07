Vermischtes Friedenfels

20.07.2017

6

0 20.07.2017

Senioren verfügen aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen über großes Wissen. Doch der Vortrag von Kräuterführerin Petra Stark ließ auch so manches Mitglied der Seniorenvereinigung Friedenfels staunen.

Nachdem die Referentin zum Thema Mondphasen kurzfristig wegen eines Todesfalles absagen hatte müssen, konnte Vorsitzender Erwin Bächer im Gasthof "Goldener Engel" Petra Stark, zertifizierte Kräuterführerin der Umweltstation Waldsassen, willkommen heißen. Er dankte für die kurzfristige Zusage. Die vielen Zuhörer, auch Auswärtige und Urlauber, begrüßten die Referentin mit viel Applaus. Petra Stark hatte einen Tisch mit Heilpflanzen aufgebaut und zu jedem Blütenstengel viel Wissen parat. Die Brennnessel bezeichnete sie als Königin der Heilpflanzen. Einen wertvollen Sirup liefere der Löwenzahn, das unscheinbare Gänseblümchen wirke als Salbe Wunder. Der Girsch ärgere jeden Gärtner, gebe jedoch eine exzellente Würze für Suppen und heile Gelenkbeschwerden wie der Beinwell, "den alle Senioren brauchen". Daraus werde Bärwurz gebrannt, staunten die Männer über die stark riechende, eher unscheinbare Pflanze. "Wenn Sie mich nach dem Seelenkraut fragen, dann nenne ich die Zitronenmelisse, während der schöne blaue Lavendel die Anwender in den Schlaf wiegt", wusste Petra Stark. Mädesüß ersetze die Kopfwehtablette. Demjenigen, der Konzentration benötige, dem empfehle sie Rosmarin. Die dunklen Tage erhelle das Johanniskraut als sonniges Kraut. Für "innere Erneuerung" sorge die Mariendistel und die Schafgarbe. Petra Stark vergaß natürlich nicht, noch die Vorzüge von Ringelblume, Liebstöckel, Alant, Spitzwegerich und Eibisch - letzterer für eine Kur gegen Husten - zu preisen. Im Vortrag der Kräuterführerin kam noch vieles zum Thema Heilkraft der Natur zur Sprache. "Unglaublich, was die Apotheke Gottes für wertvolle Geschenke vor der Haustüre anbietet", fasste Erwin Bächer den überzeugenden Vortrag zusammen. Der gleichen Meinung waren auch die Zuhörer, was sie mit kräftigem und lange anhaltendem Beifall ausdrückten.