Weihnachtstanne weist Weg

Vermischtes Friedenfels

11.12.2017

Kreatives Handwerk aus der Region in besinnlicher Atmosphäre bestaunen und kaufen - und das bei freiem Eintritt: Das sind die Merkmale des weithin geschätzten Friedenfelser Weihnachtsmarktes.

Große Krippenfiguren

Musik und Gesang

Aufbauhelfer gesucht Gebraucht werden viele fleißige Hände zum Aufbau des Weihnachtsmarktes. Karl Wittmann hofft auf viele Freiwillige am Mittwoch, 13. Dezember, Donnerstag, 14. Dezember, sowie Freitag, 15. Dezember, jeweils ab 9 Uhr. Ebenso sind zum Abbau die Vereinsmitglieder am Montag, 18. Dezember, ab 9 Uhr gefragt.



Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 16. Dezember, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Beibehalten wird die Parkregelung des vergangenen Jahres. Die Badstraße aus Richtung Wiesau bis zur Einfahrt in die Otto-Freundl-Straße und von dort bis zur Sparkasse wird als Einbahnstraße ausgeschildert. Die dadurch entstehende Ringstraße kann mit Einbeziehung der Bürgersteige beidseitig als Parkfläche genutzt werden, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. (bsc)

Zum 13. Mal beherbergt am Wochenende (16. und 17. Dezember) der historische Ökonomiehof bis hin zum Dorfladen die Stände der Anbieter. Das vorweihnachtliche Großereignis wird wieder von der Gemeinde, den Friedenfelser Betrieben und zahlreichen Vereinen organisiert. Die Schirmherrschaft hat Adelheid Freifrau von Gemmingen-Hornberg.Erweitert und besonders in Szene gesetzt wurde das Umfeld des beliebten Marktes. Neben der Kirche haben die Friedenfelser Betriebe eine 20 Meter große Tanne als Weihnachtsbaum geschmückt, der mit über 500 Lichtern den Weg weist. Die Gemeindeverwaltung hat für die Gemmingen-Straße eine neue Weihnachtsbeleuchtung beschafft und die Schlossbrauerei sorgt mit einer dekorativen, warmen Farbenpracht an den großen Fenstern im Kesselhaus für ein stimmungsvolles Ambiente. Die Bürgermeister Gottfried Härtl, Oskar Schuster und Lisa Rauh freuen sich auf viele Besucher am Samstag und Sonntag. Bei der Abschlussbesprechung dankten sie der Familie Gemmingen-Hornberg für das Bereitstellen des Ökonomiehofes, den Friedenfelser Betrieben mit Hauptorganisator Karl Wittmann sowie den zahlreichen Vereinen für ihr großes Engagement.39 Buden beherbergen heuer die Kunsthandwerker, die mit regionalen Produkten aufwarten und schmucke Sachen aus heimischer Produktion bieten. Sie zeigen vielfältige Fertigkeiten und präsentieren handverlesene Waren. Ob Krippen oder Schnitzereien, Porzellanmalerei, Weihnachtsschmuck, Gestecke, Deko aus Wachs oder Metall, Kleidung und winterliche Accessoires wie Mützen, Schals und Handschuhe - an Geschenkideen herrscht kein Mangel.Besonderes Augenmerk dürfte die große Krippe von Pfarrer Siegfried Wölfel in der Garage des Pfarrhofes auf sich ziehen. Der Geistliche hat die lebensgroßen Figuren aus der Fränkischen Schweiz als Leihgabe erhalten. Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht. Direkt am Eingang befindet sich ein Stall mit Schafen. Die Speisekarte bietet Spezialitäten aus dem Steinwald und der österreichischen Partnergemeinde Raggal. Im beheizten Innenbereich können die Besucher bei einem Glas Punsch, Tee oder Kaffee entspannen und Hausgemachtes genießen.Und natürlich gibt es regionale Speisen und Getränke an den Ständen. Ein Anziehungspunkt ist der urige Felsenkeller unter dem Dorfladen, der sich an das Weihnachtsdorf anschließt. Alt und Jung können hier am Lagerfeuer zu Limo und "Wintertrunk" der Schloßbrauerei greifen. Viel Beifall bekommt der Friedenfelser Weihnachtsmarkt auch für das musikalische Begleitprogramm.Nach der Eröffnung am Samstag um 15 Uhr durch den Bürgermeister, die Schirmherrin und das Kinderhaus ertönen die Stimmen des Männergesangvereins "Frohsinn" Friedenfels. Es folgen um 15.30 Uhr die Blaskapelle Falkenberg und um 17 Uhr der Posaunenchor Thumsenreuth. Am Sonntag sorgen um 14 Uhr der Musikverein Wiesau, um 15.30 Uhr die Kaibitzer Schlossbläser und um 17 Uhr die Steinwaldmusikanten Pullenreuth für Adventsstimmung.