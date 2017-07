Wirtschaft Friedenfels

13.07.2017

17

0 13.07.201717

Für die Teilnehmer ein nicht alltägliches Erlebnis: Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen stapfen durch ein großes, pinkfarbenes Blütenmeer. Der Mohnanbau im Steinwald klappt besser als erwartet. Dies bleibt nicht die einzige überraschende Erkenntnis an diesem Abend.

Der Kreisverband hatte zu einer Infoveranstaltung auf die weiten Mohn- und Sojafelder nahe Friedenfels eingeladen. Ortsvorsitzende Lisa Rauh freute sich bei der Begrüßung am Feldrain über zahlreiche Stadt- und Kreisräte, darunter auch Kreisvorsitzende Heidrun Schelzke-Deubzer.Biolandwirt Josef Schmidt erzählte ihnen viel über den Mohn, die mit einem schlechten Ruf behaftete älteste Kulturpflanze Europas. Der engagierte Biobauer und Angestellte der Modellregion Steinwald kümmert sich seit einigen Jahren um alternative Ackerkulturen rund um den Steinwald. "Dem Mohn-Anbau in der Region wurde vor Jahren noch wenig Chance eingeräumt", meinte der Landwirt. Die Teilnehmer an der Exkursion sahen, dass die Pflanzen bestens wachsen. Schmidt betreut derzeit zehn Hektar im Steinwald und zehn Hektar in Unterfranken. Der Biobauer führte die Grünen auch ins Feld. Während am Rand, bedingt durch steinigen Boden eher kleine Exemplare zu sehen waren, standen weiter drinnen, wo guter Humus ist, kräftige Pflanzen. "Und das, obwohl heuer die klimatischen Bedingungen sehr anspruchsvoll waren", meinte Schmidt. Der März sei zu warm gewesen, der April habe Bodenfrost und noch einmal Schneefall gebracht und der Juni eine Hitzeperiode.Schmid: "Generell gilt beim Mohn, je früher er gesät wird desto größer ist der Ertrag." Die Vollblütezeit mit den prächtigen Farbenspiel halte etwa 14 Tage an. Derzeit ist die Abblühphase im Gange. Die schweren, grünen Mohnkapseln sollen im August mit dem Mähdrescher geerntet werden. . Für das Produkt gebe es mittlerweile zahlreiche Abnehmer, verriet der Biobauer. Er betonte, dass die Bauern in Bayern die Genehmigung für den Anbau von der Bundesopiumstelle hätten. Der Morphingehalt liege unter der zugelassenen Grenze. Verarbeitet und verwendet werde der bayerische Mohn derzeit hauptsächlich für Kuchen, Semmeln oder als Mohnöl.Einen weiteren Einblick in die Kulturlandschaft des Steinwalds und seine Sonderkulturen bekamen die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen abschließend in der Schloßschänke. Günther Erhardt vom Projektmanagement hatte eine umfangreiche Präsentation über die staatlich anerkannte Öko-Modellregion Steinwald, die durch die Steinwald-Allianz initiiert worden ist, vorbereitet. Freude bereitete ihm, dass die Bio-Betriebe mittlerweile auf 54 angewachsen sind. Ein Schwerpunkt sei derzeit die Vermarktung von Bio-Rindfleischprodukten. Erhardt: "Besonders der Steinwald-Öko-Burger fand bei vielen Veranstaltungen sowie der führenden Fachmesse Biofach in Nürnberg reißenden Absatz." Positiv fiel auch seine Bilanz über die Topinambur-Aktionswochen aus. Schon mit dem Start wagten sich zahlreiche Läden an den Verkauf, Gasthäuser setzten die Knolle auf die Speisekarte, und Bäckereien hätten Topinambur-Brot erfolgreich in ihr Sortiment aufgenommen. Auch im Bereich Bio-Tourismus sei mittlerweile viel geschaffen worden. Einkaufsführer und Kochkurse leisteten Überzeugungsarbeit.Viele Produkte aus dem Steinwald kamen dabei auf die Teller und wurden von den Teilnehmern gekostet und gelobt. "Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt weiter an", war sich der Projektmanager sicher. Nachdem das staatlich geförderte Projekt Öko-Modellregion bis 2019 verlängert worden sei, zeigte sich Erhardt zuversichtlich, zu den Programmen zur Bio-Produktion und zum Landesprogramm "BioRegio Bayern 2020" weitere Projekte aus dem Steinwald beisteuern zu können.