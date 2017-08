Fröhliche Kinder und brave Vierbeiner beim Schäferhundeverein

Freizeit Fuchsmühl

27.08.2017

Kindern die Angst vor Hunden nehmen, ihnen aber trotzdem Respekt vor den Tieren beibringen: Dies war erneut Ziel des Schäferhundevereins im Ferienprogramm. Dabei wurden auch reichlich Streicheleinheiten verteilt. Schon seit Jahren nutzt die Fuchsmühler Ortsgruppe die Gelegenheit, den Mädchen und Buben ihre Hunde als gute Freunde und Helfer der Menschen näher zu bringen. Erst in der Theorie, dann in der Praxis zeigten Hundeführer Roland Höfer und Jugendwart Manuel Schaumberger den sorgsamen Umgang mit den treuen Weggefährten. Gerne beantworteten sie Fragen, erklärten, wie man die Tiere pflegt und artgerecht füttert. Auch, wie man sich verhält, wenn man mit ihnen draußen unterwegs ist. Fremde Hunde zu streicheln sei nur erlaubt, wenn es der Besitzer ausdrücklich gestattet, warnten Manuel Schaumberger und Roland Höfer. Ihnen war es ein besonderes Anliegen, die Kinder darauf hinzuweisen, wie man auf die Tiere zugeht. Das gepflegte Gelände unweit des Badeweihers war wie geschaffen für einen sommerlich entspannten Aufenthalt im Grünen an diesem Nachmittag. Spiel und Spaß durften beim Ferienprogramm am Schulungsplatz nicht fehlen: Seilziehen und Torwandschießen waren ebenso angesagt wie der Ritt auf "Popolus", dem braven Esel. Urkunden winkten für die richtigen Antworten beim abschließenden Ferien-Quiz, bei dem allerhand knifflige Fragen rund um den Hund zu beantworten waren. "Wie hat es euch gefallen, würdest du wieder teilnehmen?", wollte der Fragebogen am Ende beantwortet wissen. Gut gefallen hatte es sicher allen auch wegen der Brotzeit, nicht zuletzt aber wegen der heimlichen "Stars", die aus Schönfeld dahermarschiert kamen: Friedlich grasend schauten die Kamele Patme, Sheela, Omar und Kasimir den Kindern beim Spielen und Toben zu. Geduldig ließen sie sich streicheln. Bild: wro