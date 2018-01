Freizeit Fuchsmühl

Stimmung, professionelle Tanzauftritte und eine Vielzahl kurzweiliger Einlagen: Mehr als vier Stunden lang begeistert die "Narhalla" aus Marktredwitz beim Galaabend in der Fuchsmühler Mehrzweckhalle.

Meisterlicher Tanz

Zu einem Programm-Highlight wurde der Gastbeitrag der Lokalmatadoren Alexander Derwart und Wolfgang Lang. Die Darsteller aus den Reihen der hiesigen Laienspielgruppe sorgten mit ihrem eigens für den Galaabend einstudierten Sketch "Examen" zu vorgerückter Stunde für Begeisterung.Vorangegangen war ein buntes Feuerwerk des Frohsinns mit über 20 Programmteilen. Den traditionellen Auftakt machte der Einzug des Elferrates, angeführt vom Vorsitzenden Andreas Wege, kurz nach 20 Uhr. Zu Ende ging die Veranstaltung erst nach Mitternacht mit einem Finale aller teilnehmenden Gruppen auf der Bühne. Mit lautstarkem "Fuchsmühl helau, Narhalla helau, Rawatz helau" entfachten die Oberfranken die Stimmung immer wieder neu. Neben den vereinseigenen Akteuren der Karnevalsgesellschaft "Narhalla" beteiligten sich auch der Elferrat mit einer Choreinlage, der Mitterteicher "Gaudiwurm" mit der Tanzgruppe "X-Dream", die "Bayreuther Hexen" und die "Helenesia" aus Mehlmeisel mit ihrer Prinzengarde, zusammen mit dem "Unisex-Ballett".Ein Blickfang war die Jugendgarde. Weiter ging's mit der "Einhorndisco", dargeboten von der Purzelgarde. Tanzmariechen, Gardemädchen und Showtanzgruppen gaben sich ein buntes Stelldichein. Durch den Abend führten die "Narhalla"-Präsidenten Martin Grabis und Richard Baumgärtl. Assistiert wurden sie von Thomas Eyrich. Aufgelöst wurde auch die "Bürgermeisterwette", bei der sich Bürgermeister Wolfgang Braun den Oberfranken geschlagen geben musste (wir berichteten).Um den Nachwuchs braucht sich die "Narhalla Rot-Weiß" Marktredwitz kaum Sorgen machen. Erneut bewies dies das Junioren-Tanzmariechen Melissa Lichtblau; wenig später imponierte auch Antonia Minge. Für Aufsehen sorgten die Tanzpaare Melissa Lichtblau/Guillaume Perez sowie Lena Flessa/Johannes Wendler. Sie alle zeigten bemerkenswerte Kostproben ihres akrobatischen Könnens. In der "Bütt" erläuterte Ronja Schmidt (bekannt auch aus dem Fernsehen durch "Franken helau"), wie wenig man braucht, um einfach nur "froh zu sein".Der Schautanz der "Narhalla"-Jugend (dritter süddeutscher Meister im Schautanzen) entführte das Publikum mit "Afrika - Eine Pfote wäscht die andere" in ferne Gefilde, während das "Männerballett", gefolgt vom "Weiberballett", für weitere Glanzpunkte sorgte. Abschließender Höhepunkt des stürmisch gestarteten und ebenso furios ausklingenden Abends war der Gaudiwurm kreuz und quer durch den Saal.Die Marktredwitzer "Narhalla Rot-Weiß" hatte erneut nicht zu viel versprochen, als sie zum Galaabend lud. "Wir sehen uns am Rosenmontag wieder", beteuerten die Marktredwitzer beim Abschied aus Fuchsmühl und erinnerten "nebenbei" noch einmal an die angedrohte Erstürmung des Rathauses am "Faschingsfeiertag". Dann nämlich darf Bürgermeister Wolfgang Braun seine Gäste nach der verlorenen Wette bewirten. Als kleines Trostpflästerchen winkt die nun etwas geschmälerte Kindergarten-Spende der "Narhalla".