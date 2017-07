KAB-Wanderer erkunden Glasschleif

Freizeit Fuchsmühl

06.07.2017

Im Kalender der KAB Fuchsmühl stand kürzlich eine Wanderung zur Glasschleif. Von Pullenreuth aus zogen die knapp 20 Teilnehmer mit Ortspräses Pater Martin durch Felder und Flure sowie am fließenden Bach vorbei zur historischen Glasschleif. Zufällige Treffen mit Alpakas, einer Pferdekutsche, Fröschen und diversen anderen Tieren verkürzten neben kurzweiligen Gesprächen den Weg. Am Ziel konnten sich die Wanderer ausgiebig stärken. Ein Rundgang über das liebevoll hergerichtete Gelände mit Dokumentation der Glasschleif-Geschichte der Oberpfalz durfte beim Besuch natürlich nicht fehlen. Nach der Rückkehr in Pullenreuth besuchten die KAB-Mitglieder noch die Pfarrkirche St. Martin, um dort zum Abschluss ein kurzes Gebet zu sprechen und ein Lied zu singen. Bild: exb