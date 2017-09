Freizeit Fuchsmühl

15.09.2017

Nach dem plötzlichen Tod des bisherigen Chorleiters Heribert Bauer leitet seit einem halben Jahr Kirchenmusiker Werner Fritsch den Kirchenchor Fuchsmühl. Dort stehen mit neuer Literatur und neuer Instrumentierung Veränderungen an. "Hand in Hand werden Traditionelles fortgeführt und zugleich neue Wege eingeschlagen", heißt es in der Pressemitteilung.

"Die heutige Vielfalt der Kirchenmusik bietet nicht nur eine Fülle an Gestaltung und Literatur, sondern sie ist auch eine Aufgabe, der sich ein Chor einer Pfarrgemeinde stellen muss." Das neu aufgelegten Programm für Oktober zeige, "wie der Kirchenchor Fuchsmühl den Spagat zwischen Klassik und Moderne meistert."Neues bietet sich auch für die Mädchen und Jungen in der Pfarrei. "Ein neuer Kinderchor ist nicht nur eine Bereicherung für die Pfarrei, sondern bietet auch umgekehrt für den Nachwuchs die Möglichkeit, Gottesdienste oder weltliche Anlässe aktiv mitzugestalten." Chorleiter Werner Fritsch bietet passend dazu ein abwechslungsreiches Programm mit altersgerechten Liedern mit Unterstützung durch Gitarre, Keyboard usw. Dabei werden musikalische Kenntnisse und eine gesangliche Grundausbildung praxisnah erworben. Die Teilnahme ist mit keinerlei Kosten verbunden. Das Angebot richtet sich an Grundschüler wie Teenies in gleicher Weise. Eine erste Singstunde ist ab der zweiten Schulwoche vorgesehen. Als Termin ist Donnerstag, 21. September von 17 bis 17.45 Uhr im Pfarrheim angesetzt. Ein genauer wöchentlicher Probentermin wird mit den teilnehmenden jungen Nachwuchskünstlern abgestimmt.Für neue Gitarrenklänge aus dem Pfarrheim sorgt auch Chorleiter Fritsch, der seit 25 Jahren bereits an der Musikschule Neustadt als Lehrer arbeitet. Das Angebot an Gitarrenunterricht richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Einzelheiten direkt bei Werner Fritsch.