Rentnervereinigung erkundet Thüringer Landeshauptstadt

Freizeit Fuchsmühl

20.06.2017

2

0 20.06.2017

Es war ein Höhepunkt im Vereinsleben der Rentnervereinigung Fuchsmühl. Gut gelaunt unternahmen Mitglieder der Rentnervereinigung eine Fahrt in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt. Einem Besuch des wunderschönen Doms schloss sich ein Rundgang durch die historische Altstadt an. Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgte eine Stadtrundfahrt mit dem Bus und die Erkundung der Zitadelle am Petersberg, einer sehr beeindruckenden unterirdischen Soldatenstadt. Um 17 Uhr ging es wieder in Richtung Heimat mit dem Versprechen, die nächste Fahrt bald zu planen. Bild: exb