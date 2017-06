Freizeit Fuchsmühl

Freunde und Liebhaber edler Gewächse kommen in Scharen. Das "Rosenfestival" in Güttern begeistert. Ein weiterer Höhepunkt am Abend: "I Dolci Signori" bescheren mit feinstem Italo-Pop Urlaubsstimmung.

Erbendorfer am Schlagzeug

Güttern. Von Vormittag bis hinein in die Nachmittagsstunden präsentierte Gartenbauingenieur Hans-Joachim Schinner an Fronleichnam bei einem "Tag der offenen Gartentür" sein breitgefächertes, blühendes und buntes Angebot. Am "Rosenfestival" beteiligten sich auch rund 30 Aussteller, die an den Ständen rund ums "Gwäxhaus" zu einem kurzweiligen Bummel einluden. Bereichert wurde das Festival im Gartenbaucenter, das bereits zum neunten Mal stattfand, von einer farbenprächtigen Fuchsien-Schau. Für das leibliche Wohl - tatkräftige Unterstützung kam von Bürgermeister Wolfgang Braun, war selbstverständlich gesorgt. Italienische Weine, perlender Prosecco, cremiger Cappuccino oder ein starker Espresso verstärkten die Stimmung. Der lauschige Vorsommerabend jedoch gehörte ganz und gar der sechsköpfigen Italo-Kult-Band "I Dolci Signori". Dass sie die Tournee ins "Gwäxhaus" nach Güttern führte, verwundert nicht wirklich. Es liegt am guten Ruf des Veranstalters, dem es in schöner Regelmäßigkeit gelingt, namhafte Interpreten in sein "Gwäxhaus" zu holen. "I Dolci Signori" begeisterten von Anfang an. Mit faszinierenden Stimmen erinnerten sie an bekannte und beliebte Gesangsstars aus Italien. Das Gastspiel war die Krönung eines eh schon ereignisreichen Tages.Die Besucher genossen eine von roten, grünen und weißen Lichtern durchflutete "Italienische Nacht der Rosen". "Buona sera Fuchsmühl" war nicht nur Auftakt eines großartigen Abends, es war eine Wohltat für Ohren und Augen. Die Musik traf den Geschmack der zahlreichen Besucher. Begeisterung kam auf, als "Schmachtfetzen" aus der Kategorie Umberto Tozzi, Al Bano und Romina Power auf der Setlist standen. Lieder von Eros Ramazzotti und Adriano Celentano bereicherten ein mitreißendes Best-of-Italy-Pop-Festival, bei dem auch einschlägige Ohrwürmer anderer Berühmtheiten gespielt wurden. "I Dolci Signori" sangen, was Lust nach Adria, Blumenriviera oder Neapel macht. Die Qualität der Songs war hoch, noch größer aber die Emotionen vor und auf der Bühne. Mit bekannten Songs und Kostproben auch aus "Azzurro" (ihrem aktuellen "Signori-Musical") sowie der aktuellen CD "Un po'di ... noi!" verwöhnten sie die Zuhörer. Drei Stunden lang Urlaubsstimmung, Erinnerungen an Sonne, Strand und Meer. Die "Italienische Nacht der Rosen" verwandelte das Glashaus in ein Konzerthaus, in dem getanzt, geklatscht und mitgesungen werden durfte. Mit ihrer Musik eroberten Rocky Verardo und Gianni Carrera, gemeinsam mit Ricardo Belli, Uli Rossi, Bernardo "il fuego" Meyer und Michele Foresta die Herzen der weiblichen und männlichen Fans.Schlagzeuger "Michele Foresta", der eigentlich Michael Thomas heißt, stammt übrigens aus Erbendorf. Nebenbei ist der Oberpfälzer aus der Steinwaldregion auch in der Band von Hannes Ringlstetter aktiv, wie er im Pausengespräch mit Oberpfalz-Medien berichtet. Seit rund 15 Jahren tourt Thomas mit der Italo-Band mit seinem Schlagzeug durch die Lande. Hinzu gestoßen sei er eigentlich mehr aus Zufall als ein "Aushilfsschlagzeuger" gesucht wurde, erzählt er. "Seitdem bin ich halt dabei. Es macht großen Spaß, mit den Jungs auf der Bühne zusammenarbeiten zu dürfen", ergänzt der Profimusiker von den Eindrücken in Güttern ganz und gar überwältigt. Von der "Gwäxhaus"-Atmosphäre zeigt sich der Schlagzeuger mehr als begeistert. "Wir werden hier freundlich aufgenommen, das Publikum geht mit."Froh sei er, einmal zu Hause spielen zu dürfen. "Hier auftreten zu können, ist schon ein Schmankerl. Selbstverständlich versuchen wir stets, unser Programm so abwechslungsreich wie nur möglich zu gestalten. Für jeden soll etwas dabei sein."