Freizeit Fuchsmühl

23.01.2018

18

0 23.01.201818

Tief hinein in einen "Hexenwald" geht es am kommenden Sonntag. Dorthin nämlich entführt der Bühnennachwuchs der Fuchsmühler Laienspielgruppe seine kleinen und großen Zuschauer. Begleitet werden die "Theaterfüxe" (so nennen sich die theaterbegeisterten Buben und Mädchen) vom neugegründeten Kinderchor unter der musikalischen Leitung von Werner Fritsch. Zusammen mit seinen Schützlingen hat er sich bereiterklärt, erstmals bei einer Theateraufführung mitzuwirken. Man darf also gespannt sein. Vor allem darauf, welche Abenteuer beim Ausflug in den "Hexenwald" nicht nur auf die Darsteller, sondern auch auf das Publikum warten. Regie führt Marina Beer (hintere Reihe, Dritte von rechts). Die Jugendleiterin probt seit rund vier Monaten gemeinsam mit 19 Kindern. Unterstützt wird sie dabei von der Souffleuse Christina Dostler (hintere Reihe, links), die zur Stelle ist, wenn der Textfluss mal ins Stocken gerät. Das bereits fertige Bühnenbild stammt wieder aus der Werkstatt der Laienspielgruppe. Claudia Kumpfe hat für den "Hexenwald" die Texte geschrieben. In Szene gesetzt wird das märchenhafte Stück am 28. Januar. Der Vorhang im Jugendheim öffnet sich um 15 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Theaterkasse zum Preis von vier Euro. Wiederholt wird das Märchen mit Musik am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr. Bild: wro