26.09.2017

Seit 2013 begeistert Thomas Köhler mit seinen Orgelkonzerten das Fuchsmühler Publikum. "Heuer spiele ich noch einmal heitere Melodien." Der Beifall ist ihm gewiss.

Im kommenden Jahr - wieder am vierten Septembersonntag - möchte er sein klassisches Repertoire vorstellen. Auch verspricht Thomas Köhler, den Fuchsmühlern (so lange es geht) treu zu bleiben. Die Idee, heitere Werke auf der Orgel zu spielen, um damit das Publikum zu erfreuen, entstand bereits vor vier Jahren. "Können Sie auch anders?", fragte ihn 2013 der damalige Pfarrgemeinderatssprecher und Organisator Werner Robl nach Köhlers erstem Orgelkonzert mit sakralen Werken. "Ich kann", antwortete Köhler spontan. Waren es bei den zurückliegenden Nachmittagen beliebte Melodien von Abba, aus "Phantom der Oper" oder bekannte Volkslieder, so hatte sich der Mittelfranke und Organist der ehemaligen Benediktinerabtei Weißenohe diesmal mit Pippi Langstrumpf und Jim Knopf von der Augsburger Puppenkiste und anderen bekannten TV-Liedern etwas ganz Besonderes ausgesucht. Doch damit nicht genug. Heitere Noten steuerten am Sonntagnachmittag auch Gioachino Rossini, Johann Strauß und Franz Schubert bei. Vertreten waren aber auch der "Kuckuck und der Esel", "Bruder Jakob" und die "Klappernde Mühle am Bach". Zugegeben, etwas ungewöhnlich sind Köhlers heitere Orgelkonzerte schon. Vor allem, wenn sie auf einer Klais-Orgel gespielt werden, mit der man in der Wallfahrtskirche sonst die Sonntagsmessen festlich umrahmt. Doch keine Angst: Das große Instrument konnte an Chorleiter Werner Fritsch, der sich amüsiert Köhlers Spiel widmete, wohlbehalten zurückgegeben werden.Dass die heiteren Konzerte, wenigstens vorübergehend nicht mehr in der Wallfahrtskirche zu hören sind, sei sehr schade, bemerkte eine Konzertbesucherin, die aber versprach, auch das nächste Mal wieder kommen zu wollen. Schließlich hatte Köhler nicht nur ihr, sondern dem gesamten Publikum versichert, mit "Ave Maria" und anderen ins Ohr gehenden Melodien die Konzertreihe im kommenden Herbst fortzusetzen. Der Eintritt zum vorerst letzten heiteren Orgelkonzert war frei. Gratis war natürlich auch die Zugabe.