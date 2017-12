Kultur Fuchsmühl

06.12.2017

23

0 06.12.201723

Der Fuchsmühler Heimatkalender - seit rund anderthalb Jahrzehnten aufgelegt - erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Rechtzeitig vor Weihnachten ist jetzt die aktuelle Ausgabe mit dem Titel "Die Wallfahrtskirche Maria Hilf in Fuchsmühl" erhältlich.

Alte Distriktstraße

Vorgestellt wurde der historische Bilderreigen bei einer öffentlichen Veranstaltung durch den Herausgeber Gottfried Sperrer. Dabei ist es zu einer schönen Tradition geworden, dass die jeweiligen Monatsbeiträge von ihm auch näher erläutert werden. Der Fuchsmühler Sammler blätterte in den druckfrischen Seiten und wusste so manches über beziehungsweise von der Kirche oben am "Hahnenberg" zu erzählen.Die Kalenderpräsentation, die im Foyer der Mehrzweckhalle stattfand, hat seit Jahren ein Stammpublikum. Nur ungern lässt man sich den zurückblickenden "Spaziergang" durch das alte Fuchsmühl entgehen. Die Art, den Ort aus historischer Sicht ins Blickfeld zu rücken, findet stets Anklang und war auch diesmal wieder eine geeignete Gelegenheit, gemeinsam in alten Erinnerungen zu "kramen". Ferner bestand die Möglichkeit, sich eines der druckfrischen Kalender-Exemplare zum Preis von fünf Euro zu sichern.Ergänzt wird die traditionelle Kalendervorstellung stets auch durch einen geschichtlichen Fachvortrag, dessen sich heuer der Fuchsmühler Historiker Erich Schraml annahm. Er befasste sich mit der alten Distriktstraße. "Sie führt als Marienstraße auch heute noch durch die Gemeinde", stellte der Geschichtsforscher den damals noch unbefestigten Fahrweg näher vor. Im Zuge einer Recherche für die Steinwaldia-Serie "Wir am Steinwald" habe er sich mit dem Thema auseinandergesetzt, verwies er auf seine Arbeit in den Archiven.Der Artikel "Die alte Distriktstraße" könne im Band 25 der regelmäßig erscheinenden Ausgabe "Wir am Steinwald" nachgelesen werden, warb der Fuchsmühler dabei auch für den Kauf des soeben erschienenen Steinwald-Buches. Weitere im Kalender nicht veröffentlichte Bilder ließ Sperrer danach folgen. Gerne stellte er sich auch den anschließenden Fragen. Für das leibliche Wohl - Getränke und weihnachtliches Gebäck - war gesorgt. In seiner Grußrede bedankte sich Bürgermeister Wolfgang Braun bei Gottfried Sperrer für dessen Engagement und lobte den Auftrag, das alte Fuchsmühl in Fotos erhalten zu wollen. Ebenso würdigte Braun auch die ehrenamtliche Arbeit des heimatkundlichen Arbeitskreises und seiner beiden langjährigen Archivare Erich Schraml und Willi Konrad. Der mit einer Auflage von 200 Stück erschienene Bilderreigen "Die Wallfahrtskirche Maria Hilf in Fuchsmühl" ist für fünf Euro in den Fuchsmühler Geschäften, bei der örtlichen Raiffeisenbank, im Rathaus und beim Herausgeber Gottfried Sperrer, Telefon 09634/1600, erhältlich.