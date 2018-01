Kultur Fuchsmühl

02.01.2018

Weihnachten ohne die "Böhmische Hirtenmesse" ist in Tschechien nahezu undenkbar. Die Gläubigen erwartet eine ausgesprochen fröhliche Auslegung der Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Die Aufführung in der Fuchsmühler Wallfahrtskirche begeistert.

Morgengruß

Bekannt wurde die Hirtenmesse auch unter ihrem Anfangsvers "Hej mistre" (Hallo Meister). Auf Notenpapier gebracht hat sie Komponist Jakub Jan Ryba, ein Zeitgenosse von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Vorabend zum Fest der Heiligen Familie war die in tschechischer Originalsprache gesungene Weihnachtsmesse erstmals auch in der Fuchsmühler Wallfahrtskirche zu hören. Dirigiert und mit interpretiert wurde das neunteilige Werk von Milos Bok. Musikalisch begleitet wurde es von Jan Polivka an der Orgel, der Symfonietta St. Cecilia und westböhmischen Sängerinnen und Sängern. Der Kontakt entstand aus der Verbindung mit der tschechische Kleinstadt Zlutice und der Pfarrei Warmensteinach. In der Fichtelgebirgsgemeinde war Pater Joseph einige Jahre als Seelsorger tätig. Die beiden Kommunen pflegen seit Jahren eine Gemeindepartnerschaft, war von Pfarrer Joseph zu Beginn des musikalischen Leckerbissens zu hören. Dem Seelsorger war es ein besonderes Anliegen, die mehrköpfige Gruppe, die mit Bussen nach Fuchsmühl gereist war, auch hierher in seine Wallfahrtsgemeinde einzuladen. Von ganz weit her schienen die Stimmen in "Maria Hilf" zu kommen. Das Orchester samt Dirigent, Organist und Sängern fand im engen Chorgestühl der Wallfahrtskirche kaum Platz, während Pfarrer Joseph am Altar die Messe feierte. Auf eine Predigt verzichtete er. Mit kurzen Worten verwies er auf die Bedeutung der Musik, besonders in der Kirche an festlichen Tagen. Mit wenigen Sätzen erinnerte er an den Anlass der sehr gut besuchten Messe am Fest der Heiligen Familie.Am musikalischen Anfang stand ein ungeduldiger Weckruf: "Hallo Meister, wach schnell auf!" Der beeindruckend vorgetragene Dialog beschrieb den Morgengruß des Schäfers mit seinem vom Schlaf erwachten Bauern. Engelsstimmen gleich verkündete der Chor im Gloria die Geburt Christi, während im anschließenden Credo die Reise nach Bethlehem Thema ist. Mit dem Sanctus, dem Benedictus - einem Lobgesang an den Heiland - und dem Agnus Dei fand der über eine Stunde dauernde Gottesdienst seinen festlichen Ausklang. Noch einmal schwang sich der Chor auf zu einer monumentalen Ehrung der Dreifaltigkeit.