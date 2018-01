Kultur Fuchsmühl

24.01.2018

17

0 24.01.201817

Die Oberpfalz kommt gut weg beim Auftritt der Schauspielerin und Kabarettistin Christina Baumer. Für ihr Programm der Zwillingsschwestern Chris und Tina erhält sie viel Applaus. Manch einem Besucher spricht sie aus der Seele.

Zwei Charaktere

Viele Themen

Nur selten in der Heimat

Es sind die kleinen, feinen Zwischentöne, die bei den Zuschauern am Freitagabend im Gasthof "Weißenstein" so gut ankommen. Immer wieder biegen sich die Leute vor Lachen. Offenherzig, manchmal reichlich derb und immer wieder mit einem strahlenden Lächeln schlüpft Christina Baumer auf der Bühne in die Rollen der ungleichen Zwillingsschwestern Chris und Tina. Das kommt so echt rüber, dass sich der eine oder andere wirklich fragt, ob es zwei Baumer-Schwestern gibt.Chris ist die taffe Münchenerin, die vom Land in die Großstadt zieht, um Karriere zu machen. Tina bleibt ihrer Heimat treu und versteht das "Gschieß" um die Schicki-Micki-Szene der Münchener nicht. Die Gäste kommentieren manch eine Aussage der Tina mit einem wohlwollenden "Ja, so is!" oder "Mir geht's aa imma so!". Das verbindet, schnell funkt es zwischen der Kabarettistin und ihrem Publikum.Mit einem Augenzwinkern wird dem "Zwillingspaar" auch gerne verziehen, dass es sich ungeniert darüber unterhält, welcher Mann im Publikum für Tina geeignet wäre. Die Zuschauer brüllen vor Lachen, während sich der Auserkorene am liebsten wegducken möchte. Zu spät: Der Mann bleibt Zielobjekt, den ganzen Abend lang. Er nimmt's mit Humor, spielt mit und lässt sich noch während der Vorstellung ein Autogramm von der Kabarettistin geben.Christina Baumer präsentiert ihren Zuhörern einen Gag nach dem anderen. Breitgefächert sind ihre Themen. Natürlich spart sie auch das unerschöpfliche Thema Sex nicht aus. Charakterstark gehen die "beiden Frauen" dabei das Frauliche an und holen die Männer im Publikum dort ab, wo es die Herren der Schöpfung am liebsten haben. Dabei jongliert Baumer geschickt zwischen dem klassisch-politischem Kabarett und moderner Comedy. Der designierte Ministerpräsident Markus Söder kriegt ebenso sein Fett weg wie die AfD. Baumer ist sich sicher, bis Ostern wird in Deutschland wieder regiert. "Ostern 2019!" Der aussterbenden Rasse "Polizist in Bayern" begegnet sie mit dem Vorschlag, Flüchtlinge dafür zu engagieren. "Die können sich dann gleich selbst abschieben!"Böse und tiefschwarz ist ihr Humor, mit dem sie Rassismus und rechtsgerichtete Asylpolitik anprangert. Die Flüchtlingsproblematik liefert der jungen Frau mit dem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn viele Pointen und die klare Botschaft: Mehr Menschlichkeit ist nötig. Der Abend ist nie langweilig, schon allein deswegen, weil der rothaarige Wirbelwind da vorne auf der Bühne eine Stiftländerin ist, geboren in Wiesau. Das gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach zwei Stunden sarkastischem Humor über Gott und die Welt meinen einige Zuschauer, dass Baumer an Bühnenpräsenz enorm zulegte habe. Mächtig stolz zeigte sich die ehemalige Theaterlehrerin, die Christina Baumer erstmals als Profi auf der Bühne erlebte und einen nicht unwesentlichen Anteil an der Karriere hat.Am Ende mischt sich Christina Baumer unter das Publikum. Dabei verrät sie, dass schon in den nächsten Tagen der nächste Dreh für eine Fernsehserie ansteht. Deshalb müsse sie gleich wieder zurück nach München. Im Februar wird sie voraussichtlich wieder für das ZDF unterwegs sein. Am 4. März ist Christina Baumer im Bayerischen Rundfunk als Jogalehrerin in einer aufgezeichneten Theateraufführung zu sehen. Ein weiteres Gastspiel in der Heimat ist erst einmal nicht geplant.