16.07.2017

Es war wohl eines ihrer einschneidendsten Erlebnisse, mit dem sie ihr Leben neu ordnen, durch das sie vergessen wollte: eine elfmonatige Reise ohne Planung quer durch die Welt. Als Peggy Biczysko im Dezember 2014 ein Flugticket nach Panama kauft, liegen über 300 Tage voller Ungewissheit vor ihr. Die Redakteurin will mit dieser Reise ihrer Trauer entfliehen. Der Trauer um ihren ein halbes Jahr zuvor verstorbenen Mann. "Der Liebe ihres Lebens", wie sie bei der Lesung aus ihrem Buch "Mit Leo zwischen den Ozeanen" schildert - immer noch mit etwas belegter Stimme, obwohl Harald, genannt "Chap", Jäckel schon vor drei Jahren gestorben ist.

Die Autorin liest auf Einladung der Arbeiterwohlfahrt und des SPD-Ortsvereins im Gasthof "Weißenstein" fast zwei Stunden vor gut 20 beeindruckten Zuhörern. Die können sich per Fotostrecke auch visuell ein Bild machen von den Erlebnissen der 55-Jährigen. Nach einem Kapitel aus dem Buch schildert Biczysko ihre Erlebnisse immer wieder aus dem Gedächtnis. Sie erzählt zum Beispiel, wie sie sich nach einem Abendessen in der Altstadt der Verbrechenshochburg Bogota in Kolumbien allein auf den Heimweg durch menschenleere Straßen macht, wie auf einmal ein verwahrloster Typ neben ihr steht. Doch sie geht einfach weiter, aufrecht. Ihr Körper signalisiert: Ich bin kein Opfer. Es ist nicht die einzige gefährliche Situation. Aber: "Seit Chap gestorben ist, habe ich keine Angst mehr. Nicht einmal vor dem Tod. Nur davor, dass man mir weh tut." Eineinhalb Jahre ist Peggy Biczysko jetzt wieder zuhause in Marktredwitz. Ein Zuhause, das für sie jetzt weniger Heimat ist als früher.