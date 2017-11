Politik Fuchsmühl

29.11.2017

"700 000 Euro sind ein guter Betrag. Sie werden uns bei der Entschuldung, aber auch bei vielen anderen Dingen einen wertvollen Beitrag leisten", freute sich Bürgermeister Wolfgang Braun über die erneute Stabilisierungshilfe. Den Bescheid über die Zuwendung hatte er wenige Stunden vor Beginn der Gemeinderatsitzung persönlich in Nürnberg entgegennehmen dürfen.

Die neue Brücke über den Wiesaubach an der Pechbrunner Straße ist zwar fertig. Außer von den Anliegern darf das neue Bauwerk, das bereits zum Wiesauer Gemeindegebiet gehört, jedoch noch nicht befahren werden, informierte Bürgermeister Wolfgang Braun die Markträte über den aktuellen Stand der dortigen Sanierungsarbeiten. Die Sperrung an der Bächermühle, wo vor einigen Monaten noch zwei Schwertransporter für helle Aufregung sorgten, bleibt weiter aufrecht erhalten. "Der Wiesaubach fließt wieder in seinem gewohnten Wasserbett", sagte Braun.Derzeit herrscht Ruhe an der Baustelle nördlich der Marktgemeinde. Die Arbeiten wurden vor einigen Tagen eingestellt. Den verzögerten Baubeginn im August - fünf Wochen später als ursprünglich geplant - aber auch den Wintereinbruch nannte Braun als Gründe dafür, dass die Sanierung heuer nicht mehr zum Abschluss gebracht wird. Fertig sei die Oberbauverstärkung von der Einmündung zur Staatsstraße 2170 bis hin zur Brücke. "Die Feinschicht jedoch kann 2017 nicht mehr aufgebracht werden", bedauerte Braun. Die Feldzufahrten seien bereits fertig. "Sowohl die Brücke als auch die Straße bleiben den ganzen Winter über gesperrt", verwies er auf die rot-weißen Sperrtafeln. Gleichzeitig versicherte der Bürgermeister den Anliegern, dass für den Winterdienst auf der Zufahrt zur Bächermühle natürlich gesorgt sei.Bereits im April hatte sich der Marktrat dafür ausgesprochen, die Trägerschaft für das Projekt "Granit trifft auf Basalt" am Übergang der beiden dort vorkommenden Gesteinsarten zu übernehmen. "Damit müssen auch die nicht durch das Leader-Programm geförderten Kosten getragen werden", erinnerte Bürgermeister Braun an die Vereinbarung. Nachgeschoben wurde jetzt der Bauantrag für das steinerne Objekt, um das sich die in Herzogöd ansässige Architektin Maria-Magdalena Stöckert bereits bemüht hat. Der Marktrat sollte über den von der Gemeinde gestellten Bauantrag abstimmen. Bürgermeister Braun sah in dem Basalt-Granit-Monument eine Aufwertung des Ortes und bat um Zustimmung. Geschlossen hoben die Markträte dafür die Hand. Nahe der Infostelle am Herzogöder Nordrand soll es zeitnah in Angriff genommen werden. Die Kosten bezifferte der Bürgermeister auf rund 28 000 Euro.