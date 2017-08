Politik Fuchsmühl

03.08.2017

Über die Dringlichkeit der Sanierung im Fuchsmühler Friedhof braucht bei der Gemeinderatssitzung nicht mehr debattiert werden. Da ist man sich fraktionsübergreifend einig, zumal sich der Bauausschuss bei einem Ortstermin einen Eindruck verschafft hatte. Keine Einigung aber gibt es beim Pflaster.

Muster der Varianten

Bestens dargestellt

Die derzeitige Gestaltung sei nicht ideal, bedauerte Bürgermeister Wolfgang Braun bei der Gemeinderatssitzung. Weiter informierte er über bereits eingeholte und inzwischen vorliegende Kostenangebote. Ebenso verwies er darauf, dass der Friedhof eine kostendeckende Einrichtung sei, die Belastungen daher auf die Anzahl der Ruhestätten umgelegt werden müssen.Neben der Neugestaltung und Sanierung des Vorplatzes an der Aussegnungshalle wolle man im Umfeld zugleich auch mit Büschen und kleineren Bäumen verschönernde Maßnahmen durchführen, erklärte der Bürgermeister. Die Gesamtinvestitionssumme dafür bezifferte Braun mit rund 32 180 Euro, die Kosten allein für die baulichen Maßnahmen ohne Bepflanzung auf etwa 22 000 Euro. Mit den Arbeiten beginnen möchte man so rasch wie möglich. Diskussionsbedarf entstand bei der Auswahl der Pflastersteine. Die von Bürgermeister Wolfgang Braun vorgeschlagene und preislich günstigste Lösung wollte Marktrat Markus Troesch überhaupt nicht gefallen. Deutlich sprach sich der CSU-Marktrat für eine optisch schönere, jedoch teurere Pflaster-Gestaltung aus. "Die einfache Variante reicht", widersprach FW-Fraktionssprecher Anton April. Der Meinung schloss sich auch SPD-Marktrat Udo Fürst an, der ebenfalls empfahl, auf den Preis zu achten. CSU-Rat Harald Bächer plädierte für eine vernünftige Lösung. Man solle nicht an der falschen Stelle sparen, ergriff Troesch noch einmal das Wort.Nach längerem Hin und Her und nach Abwägen der Argumente kam Wolfgang Braun schließlich zum Entschluss, dieses Thema zu vertagen. Man sollte sich die Varianten vor Ort einfach auf kleinen Flächen auslegen lassen, um sie dann gemeinsam begutachten zu können. "Anschauen ist besser", kommentierte Marktrat Hermann Stock den schließlich genehmigten Vorschlag. Ungeachtet dessen wurde der Auftrag "Neugestaltung des Fuchsmühler Friedhofs" einstimmig auf den Weg gebracht. Mit welchen Pflastersteinen der Vorplatz gestaltet wird, bleibt aber einer späteren Entscheidung des Marktrates in wenigen Wochen vorbehalten. Mit einer Finanzspritze von 5000 Euro lockte die Gemeinde Fuchsmühl vor wenigen Monaten, um die Sanierung der Sportstätte am Jahnweg weiter voranzutreiben. Die Arbeiten sollten in Eigenregie durchgeführt werden, so der Vorschlag der jungen SG-Kicker. Um Informationen über den derzeitigen Stand der Dinge bat nun zweite Bürgermeisterin Andrea Hecht bei der Marktratssitzung. Was läuft? Die Antwort von Bürgermeister Wolfgang Braun war ebenso knapp wie enttäuschend: "Nicht viel." Leicht angesäuert bedauerte Braun auch den derzeit hohen Wasserverbrauch, auch den Umstand, dass das Gelände aktuell wenig einladend wirke. SPD-Marktrat Wolfgang Eiglmeier, der auch Mitglied der SG Fuchsmühl ist, bedauerte dies. "Es ist halt nicht so gelaufen, wie erwartet wurde", fügte Braun hinzu, dem die Angelegenheit offenbar derzeit schwer im Magen zu liegen scheint.Bereits bekannt ist das Ergebnis der Bewertungskommission für den 26. Bundeswettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden". Der Ortsteil Herzogöd wurde mit Silber, für gute Leistungen in der Dorfentwicklung darüber hinaus mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. "Herzogöd hat sich bestens dargestellt", lobte Bürgermeister Braun das Engagement der Dorfgemeinschaft. Seitens der Gemeinde habe man den Ort gerne unterstützt, fügte der Sprecher hinzu. Eine tolle Leistung, die durchaus Gold verdient hätte, bescheinigte SPD-Marktrat Udo Fürst den Herzogödern. Markus Troesch von der CSU lobte das Herzogöder Konzept für seine Nachhaltigkeit.