Politik Fuchsmühl

30.11.2017

An manchen Tagen wird es am Schlosshotelparkplatz eng und die Stellplätze werden knapp. "Vor allem bei Veranstaltungen oder auch in Spitzenzeiten aufgrund der Buchungslage", begründete Bürgermeister Wolfgang Braun einen Antrag, mit dem sich der Hotel-Betreiber bereits vor einigen Tagen an die Marktgemeinde gewandt hatte. Inhalt des Schreibens war die Bitte, die gemeindeeigenen Stellflächen entlang des "Schlosses" mit benutzen zu dürfen. Im Schlossanwesen seien derzeit noch vier Wohnungen vermietet, informierte Braun über den aktuellen Stand in den gemeindeeigenen Wohngebäuden. "Ein Bedarf an Parkflächen ist dort so gut wie nicht mehr vorhanden", fügte er hinzu und begründete dies vor allem mit dem Parkverhalten einiger Mieter, die ihre Fahrzeuge direkt vor dem Hauseingang abstellen. Braun empfahl, dem Antrag aus dem Schlosshotel zuzustimmen. Weiter schlug er vor, dass bis zu drei Parkplätze für die Mieter frei bleiben sollen. Der Rest könne vom Schlosshotel genutzt werden. "Darüber werden wir selbstverständlich eine Vereinbarung treffen", betonte das Gemeindeoberhaupt, das auch Wert darauf legte, dass eine Regelung über die Verkehrssicherungspflicht zu treffen sei. Einigen werde man sich wohl auch beim Winterdienst, fügte der Sprecher hinzu. Das Gremium stimmte geschlossen zu. Von einer Nutzungsgebühr (wie von FW-Markträtin Anna Koller angeregt) wird die Gemeinde absehen. Die Stellflächen werden dem Schlosshotel gebührenfrei zur Verfügung gestellt.