Politik Fuchsmühl

04.04.2018

42

0 04.04.201842

Ein teilweise gerodeter Bereich soll bald attraktive Grünfläche sein. Für einen Parkplatz auf jeden Fall zu schade, meinen die Fuchsmühler Markträte.

Sparen zahlt sich aus

Beliebt

Schon lange war es der Marktgemeinde Fuchsmühl ein Anliegen, den kleinen, bewaldeten Bereich an der Ludwigshöhe (südlich der Konrad-Adenauer-Straße) einer pflegenden Maßnahme zu unterziehen. Die Arbeiten geschahen in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, ließ Bürgermeister Wolfgang Braun bei der Marktratssitzung wissen. Bäume und Sträucher ragten auf die Straße hinaus, die hinauf zum Forsthaus, zum Eingangstor des Naturparks führt. Dringend mussten sie daher zugeschnitten werden, wie Braun die Markträte weiter in Kenntnis setzte. Seit Ende der 1980er Jahre ist das Grundstück, das als Holzlagerplatz genutzt wird, an Privatleute verpachtet. "Wir haben die Verträge mit Ablauf des Jahres 2018 nun aufgekündigt", informierte Braun, der in Aussicht stellte, die teilweise gerodete Fläche in einen attraktiven Grünbereich umzugestalten. "Von der Lage her bietet sich das an", beschrieb er die Gestaltungsidee, die er - auch mit Blick auf die schöne Aussicht bis hinüber an den Grenzkamm - als durchaus sinnvoll betrachtete.Vor wenigen Tagen erreichte die Marktgemeinde nun ein Schreiben eines Anliegerehepaares mit der Bitte, an dieser Stelle einen Parkplatz zu errichten. Stellplätze am Haus seien Mangelware, wurde der schriftliche Anwohnerantrag begründet. "Ungeachtet des finanziellen Aufwands für die Herstellung ordnungsgemäßer Parkflächen bezweifle ich aber, dass Besucher der etwas weiter gelegenen Grundstücke das neue Angebot annehmen werden", fasste Bürgermeister Wolfgang Braun, der das Schreiben den Markträten in Kopie vorlegte, seine Sicht zusammen.Dem stimmte auch SPD-Marktrat Udo Fürst - selbst Anlieger - betont deutlich zu. Dafür müsse ein Stück Grün geopfert werden, begründete der Sozialdemokrat seine persönliche Meinung. Nicht damit anfreunden konnte sich auch SPD-Marktrat Rainer Bleistein. Keinen Gefallen daran fand zudem FW-Marktrat Anton April. Der Antrag der Anlieger, der auch bei den übrigen Markträten keine Zustimmung fand, wurde einstimmig abgelehnt.Einstimmig auf den Weg gebracht wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept. Kämmerer Lothar Ernstberger schlägt darin Einsparungen in Höhe von rund 12 000 Euro und Minderausgaben in Höhe von rund 4000 Euro vor. Geld könne bei der Montage- und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung (1000 Euro) und beim Winterdienst in Herzogöd (rund 3000 Euro) eingespart werden. Für mehr Geld in der Kasse sorgen Anpassungen bei den Wassergebühren (rund 10 000 Euro) beziehungsweise bei den Friedhofsgebühren (rund 2000 Euro).Der Haushaltsplanentwurf für das Kinderhaus "Sankt Marien" steht und wurde so der Kirchenverwaltung vorgelegt. Geschäftsstellenleiter Ernst Tippmann, der sich auch um die Belange des Fuchsmühler Kinderhauses sorgt, zeigte sich bezüglich der Einrichtung sichtlich zufrieden. Die Kindertagesstätte erfreue sich großer Beliebtheit. Das Betriebskostendefizit betrage rund 7500 Euro. Dem für das laufende Jahr gültigen Haushaltsplan des katholischen Kinderhauses, der in Einnahmen und Ausgaben mit 469 510 Euro schließt, stimmten die Markträte zu.