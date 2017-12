Politik Fuchsmühl

22.12.2017

"Wir raufen uns, ohne uns weh zu tun", kommentiert CSU-Fraktionssprecher Markus Troesch die Arbeit im Fuchsmühler Marktgemeinderat. Kritische und versöhnliche Anmerkungen kommen auch aus den anderen Fraktionen.

Lob an Verwaltung

"Auf dem richtigen Weg"

Die Fuchsmühler Markträte gingen harmonisch in die Weihnachtspause. Dass die gewährte Stabilisierungshilfe und das gemeinsam Erreichte einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatten, war am Ende der öffentlichen Marktratssitzung deutlich zu vernehmen. Zweifellos war auch der stets beschworene Weihnachtsfriede mit einer der Gründe für die versöhnlich-positiven Rückblicke seitens der Fraktionen.Dass es manchmal auch Reibereien gebe, aber man sich dennoch in die Augen schauen könne, meinte Marktrat Udo Fürst von der SPD. Auf das Bewirkte - stets auf Augenhöhe - könne man stolz sein. Man habe gute Arbeit geleistet, stellte Fürst angesichts der meist einstimmig gefassten Beschlüsse mit deutlicher Zufriedenheit fest: "Wir sitzen in einem Boot." Vorrang habe der Ort, betonte der SPD-Fraktionssprecher. Und er schob nach: "Es wurde viel bewegt." Alles könne man nicht machen, fasste Anton April von den Freien Wählern die gemeinsame Arbeit im Marktrat während des zurückliegenden Jahres in Worte. Und er ergänzte: "Man muss es auch nicht."Ausführlich beleuchtete CSU-Fraktionssprecher Markus Troesch die Kommunalpolitik im Steinwaldort. Vorausschauend blickte er hinein in ein "gutes Jahr 2018". Dabei legte er Wert auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit. "Machen wir so weiter." Man sei ja eine lebendige Gemeinde, begründete er seine Empfehlung für das neue Jahr. "Wir haben eine gute Verwaltung", lobte er die Mitarbeiter im Rathaus. "Wir haben einen guten Bürgermeister Wolfgang Braun."Troesch stellte heraus: "Wir arbeiten sachlich und kompetent zusammen." Bei den Schulden sei die Gemeinde auf dem Stand wie vor zehn Jahren. "Das ist hervorragend." Troesch, der nicht vergaß auch den Mitarbeitern des Bauhofs, dem Kindergartenteam und den Mitarbeitern im Dorfladen im Paket zu danken, ermahnte seine Kollegen im Marktrat zur Geschlossenheit. "Wir haben ein gut aufgestelltes Team", knüpfte Bürgermeister Wolfgang Braun an die Rede seines Parteikollegen an. Mit Sorge verfolge er jedoch die aktuelle Bevölkerungsentwicklung in Fuchsmühl. "Mit Aussitzen ist niemandem geholfen." Konkreter wurde er allerdings nicht. "Die Wohnqualität im Ort muss gesteigert werden", nahm er Bezug auf die noch nicht verwirklichte Sanierung am südlichen Ortseingang beziehungsweise der jüngst auch bei der Bürgerversammlung vorgebrachten, aber noch nicht beschlossenen Maßnahme beim Gasthof-Anwesen an der Alten Straße. Eindringlich warnte der Bürgermeister davor, das angesprochene Ansinnen, das in seinen Augen auch notwendig sei, um ergänzenden Wohnraum zu schaffen, nur aus parteipolitischer Sicht zu betrachten.Positiv bewertete Bürgermeister Wolfgang Braun die wirtschaftliche Entwicklung. "Meilensteine wurden im Ort gesetzt", betonte er an anderer Stelle und war sich sicher: "Wir sind auf dem richtigen Weg." An einigen Stellschrauben jedoch müsse man aber schon noch drehen "und Dinge in die Hand nehmen, die den Ort voranbringen".