29.08.2017

Sie gilt als eines der größten Talente bei den Sportschützen in Deutschland. Die Fuchsmühlerin Sabrina Hößl zeigte bei den deutschen Meisterschaften in München auch, warum.

Fuchsmühl/München. (mr/dl) Das war ein astreiner Hattrick: Mit drei Goldmedaillen kam Junioren-Schützin Sabrina Hößl aus Fuchsmühl (Kreis Tirschenreuth) von den deutschen Meisterschaften in München heim. Sie siegte mit dem KK-Gewehr 3x20 und liegend sowie mit dem Luftgewehr. "Es war schon schwer, sich durchzusetzen", sagte die 20-Jährige. "Und am Ende war auch ein bisschen Glück dabei." Dennoch bestätigte Hößl in München erneut ihren Aufwärtstrend.Vor allem ihre Leistung mit dem Luftgewehr war herausragend, denn mit ihren 249,0 Ringen hätte sie auch in der Damenklasse gewonnen. Die junge Schützin schränkte aber auch ein: "Ich weiß nicht, ob ich dieses Ergebnis in der Damenklasse auch so geschossen hätte." Der Druck wäre da dann noch größer.So ganz cool ist die Biologie-Studentin am Schießstand dann doch nicht, wie es von außen aussieht: "Ich bin schon immer nervös, aber das gehört auch dazu." Mit diesen drei Titeln schaffte die Nordoberpfälzerin den maximalen Abschluss ihrer Juniorenzeit, denn in der nächsten Saison muss sie in der Damenklasse ran. Und dort hat sie auch gleich Großes vor: "Es wäre schön, wenn ich dort in den Nationalkader kommen würde", sagt die Hößl, die derzeit noch dem Juniorennationalkader angehört.Neu eingeführt wurde bei der deutschen Meisterschaft der Sportschützen die Luftdruckwaffen Mixed-Team Wertung. Erstmals wurden dabei Deutsche Meister mit Medaillen ausgezeichnet. Das Team Benjamin Moser und Julia Simon aus Saltendorf konnte dabei mit dem Luftgewehr die Bronzemedaille erringen.Um Bronze schossen OSB 1 mit Benjamin Moser und Julia Simon gegen den BSSB 2, Michael Janker und Isabella Straub. Am Ende holten die Oberpfälzer Punkt für Punkt auf und gewannen verdient mit 7:6 Punkten. Die Goldmedaille ging an Sachsen-Anhalt vor dem BSSB 1 mit 7:3 Punkten. Das zweite Mixed Team belegte mit Julia Helgert und Stefan Aichinger den 26. Platz. Mit der LP gewann der BSSB Gold und Silber.