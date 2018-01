Sport Fuchsmühl

16.01.2018

16.01.2018

Die Luftgewehrschützen der SG Andreas Hofer Fuchsmühl sind auf dem Weg zur Meisterschaft in der Oberpfalzliga nicht aufzuhalten. Am Sonntag fand der fünfte Wettkampftag mit den Durchgängen neun und zehn statt und nach zwei weiteren Siegen führen die Fuchsmühler die Tabelle mit 20:0 Punkten an. Auf dem nicht einfach zu schießenden Stand in Mitterhöll bei Weiden gelangen Siege gegen Eichenlaub Oberhinkofen (4:1) und "Drei Tannen" Lehen (5:0). Stammschützin Petra Stöckert fehlte krankheitsbedingt, als Ersatz sprang Tobias Thomas aus der vierten Mannschaft ein. Dafür war Stammschützin Denise Paschke nach überstandener Verletzung wieder im Team.

"Auf die Verfolger Laaber und Luckenpaint haben wir inzwischen jeweils sechs Punkte Vorsprung. Somit können wir dem Heimwettkampf am 18. Februar in Fuchsmühl zuversichtlich entgegensehen", freut sich Sportwart Richard Ernstberger.Im ersten Wettkampf gegen Oberhinkofen siegte Fuchsmühl ungefährdet mit 4:1 (1895:1882 Ringe). Auf den vier vorderen Positionen gab es deutliche Resultate zugunsten der Fuchsmühler Damen. Ergebnisse: Christina Hößl - Veronika Weitzer 386:374, Vanessa Paschke - Laura Binder 390:385, Kerstin Knegten - Franziska Wagner 383:375, Denise Paschke - Hermann Weitzer 383:374. Ersatzschütze Tobias Thoma konnte mit seiner Gegnerin Theresa Weitzer nicht mithalten und gab den Punkt ab. Die 390 Ringe von Vanessa Paschke waren die Tagesbestleistung aller angetretenen Schützen.Mit 5:0 (1906:1857 Ringe) fiel der Sieg gegen "Drei Tannen" Lehen noch deutlicher aus. Wie im ersten Wettkampf lagen Kerstin Knegten und Denise Paschke von Beginn an deutlich in Führung. Einen knappen Erfolg gab es für Christina Hößl. Der Gegner von Vanessa Paschke war lange Zeit auf Augenhöhe. Tobias Thoma lag zunächst leicht im Rückstand. Er sicherte sich den Punkt erst in der letzten Serie, in der er mit 94 Ringen seine beste Tagesserie erzielte. Die einzige 100er-Serie der Wettkämpfe in Mitterhöll schoss Denise Paschke.Sollten den Fuchsmühler Schützen am 18. Februar erneut zwei Siege gelingen, ist die Meisterschaft in der Oberpfalzliga bereits perfekt und das Abenteuer "Aufstiegskämpfe in die Bayernliga" kann in Angriff genommen werden. Die Saison der Oberpfalzliga endet mit dem siebten Wettkampftag am 18. März in Höhenhof.Die zweite Luftgewehrmannschaft, Tabellenzweiter der Bezirksoberliga Nord B, unterlag bei Spitzenreiter Grenzland Waldheim mit 1:3 bei 1444:1481 Ringen. In Waldheim verloren Günther Hößl (367:374 gegen Nina Giersemehl-Heinle), Bernd Riedel (356:374 gegen Maria Hirnet) und Klaus Kamm (351:363 gegen Stefan Schönberger). Zwischen Carola Hößl und Christoph Wittmann stand es 370:370, im Stechen hatte die Fuchsmühlerin mit 9:8 die Nase vorn.