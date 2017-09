Sport Fuchsmühl

25.09.2017

15

0 25.09.201715

Nur die wenigsten Gemeinden haben Deutsche Meister unter ihren Bürgern. Fuchsmühl dagegen hat sie gleich mehrfach. Für die Sieger gibt es einen grandiosen Empfang.

Reich dekoriert

Der Markt Fuchsmühl sei sehr stolz auf die erfolgreichen Sportler, betonte Bürgermeister Wolfgang Braun am Samstag beim Empfang im Gemeindeteil Bühl. Dass die Schützengesellschaft "Andreas Hofer" mit der Juniorenschützin Sabrina Hößl und Jürgen Wallowsky gleich zwei frisch gebackene nationale Titelträger in ihren Reihen haben darf, kann als faustdicke Überraschung bezeichnet werden. Seit Jahren gilt Sabrina Hößl vom Schützenverein "Andreas Hofer" als Ausnahmetalent. Zahlreiche Titel und Medaillen konnte sie sich bei Wettbewerben bereits sichern. Seit der erfolgreichen Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, die vor wenigen Tagen auf der Schießanlage München-Hochbrück ausgetragen wurden, darf sich die junge Fuchsmühlerin nun auch Deutsche Junioren-Meisterin nennen. Das Schießtalent bestätigte dabei erneut ihren Aufwärtstrend. Souverän ließ sie ihre Gegner hinter sich und sicherte sich in den Disziplinen KK-Gewehr liegend und 3x20 die vordersten Ränge. Zielsicher und am Schießstand nicht zu schlagen war sie auch mit dem Luftgewehr. "Es war nicht leicht sich durchzusetzen. Am Ende war auch ein bisschen Glück dabei", kommentierte die bescheidene Biologiestudentin aus Fuchsmühl ihren Dreifach-Erfolg, den sie am Samstag gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden zunächst daheim, später noch einmal im Schützenheim feierte. Die zielsichere junge Dame ist "Aushängeschild" ihrer Heimatgemeinde und der Schützengesellschaft "Andreas Hofer". An ihre Erfolge möchte sie in den kommenden Jahren anknüpfen. Ihr ehrgeiziges Ziel: weitere Titel! "Dann aber in der Damenklasse", fügte sie hinzu. Auf die Leistungen der 20-Jährigen sei man auch seitens des Schützengaus Stiftland stolz, schloss sich Gauschützenmeister Manfred Zölch den zahlreichen Glückwünschen an.Bescheiden schüttelte die dreifache Meisterin die vielen Hände, gerne ließ sie sich auch immer wieder in die Arme nehmen. Neben ihr wartete Vereins- und Sportkamerad Jürgen Wallowsky aus Oberkotzau, der in der Sportartikelbranche tätig ist und für den Fuchsmühler Traditionsverein an den Schießständen antritt. Mit weiteren drei Goldmedaillen machte der Oberfranke die Titelträume der Fuchsmühler endgültig perfekt und kehrte mit Edelmetall (in den Disziplinen Armbrust, 100 Meter Kleinkaliber und Luftgewehr) reich dekoriert aus München zurück. Auf die Erfolge der beiden Sportler wurde am Elternhaus der 20-jährigen Sabrina, zusammen mit Blasmusik und Vereinsabordnung, angestoßen. Das Ständchen beim gemeinsamen Willkommensumtrunk, zu dem die Stiftländer Jugend- und Blaskapelle aus Waldsassen am frühen Samstagabend am Bühl aufspielte, dirigierten die neuen Meister. Danach durften die Mehrfach-Titel im Schützenhaus gefeiert werden.