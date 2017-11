Aus Spaß an der Freud und für einen guten Zweck

Vermischtes Fuchsmühl

30.11.2017

30.11.2017

Der Frauen- und Mütterverein zählt zweifellos zu den tragenden Säulen in der Pfarrgemeinde Fuchsmühl. Einen wertvollen Beitrag leisten dabei die Bastelfrauen, die wie jedes Jahr am ersten Adventwochenende ihre bunten und stets selbst hergestellten Dekorationsartikel bei einem vorweihnachtlichen Basar zum Anschauen und natürlich zum Kauf im Jugendheimsaal anbieten. Derzeit wird dort noch fleißig gearbeitet und gemeinsam dekoriert, damit zur Eröffnung am 2. Dezember alles fix und fertig ist. Der adventliche Basar öffnet am Samstag, 2. Dezember, von 14 Uhr bis 18 Uhr seine Pforten. Am Sonntag, 3. Dezember, kann von 9 Uhr bis Mittag um 12 Uhr eingekauft werden. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt. Der Verkaufserlös ist auch in diesem Jahr für eine caritative Einrichtung bestimmt, informierten die Frauen während eines fröhlichen Bastelnachmittags im Saal des Fuchsmühler Jugendheims. Bild: wro