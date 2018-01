Vermischtes Fuchsmühl

17.01.2018

Viele fleißige Hände - sichtbare und nicht selten auch unsichtbare - tragen zum Gelingen in einer Pfarrei bei. Für die Ehrenamtlichen gibt es einen "Dankeabend". Und diverse Urkunden.

"Guter Fang"

Vergessen und verzeihen wir einander unsere Schwächen und alle Missverständnisse. Pfarrer Joseph

"Sie werden gleich merken, wie oft ich das Wort ,Danke' sagen werde", betonte Pfarrer Joseph beim der traditionellen Zusammenkunft zum Jahresbeginn. Dazu waren alle ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei ins Pfarrheim eingeladen, außerdem Bürgermeister Wolfgang Braun und die Erzieherinnen und weitere Mitarbeiterinnen des Kinderhauses "Sankt Marien".Der Pfarrer würdigte all jene, die zum Wohle der Wallfahrts- bzw. Pfarrgemeinde beitragen und zuverlässig ihren regelmäßigen Dienst verrichten. Angefangen vom Pfarrgemeinderat über die Mitglieder der Kirchenverwaltung und die Lektoren und Kommunionhelfer bis hin zu den Frauen, die regelmäßig für den Kirchenschmuck oder für die Sauberkeit im Gotteshaus sorgen.Der Priester vergaß aber auch nicht, seine Anerkennung den beiden Mesnern und dem neuen Chorleiter auszusprechen. "Mit Werner Fritsch haben wir einen guten Fang gemacht", stellte er mit Blick auf den Dirigenten fest. Ein großes "Vergelt's Gott" ging auch an Pfarrsekretärin Michaela April. "Mit großer Dankbarkeit stehe ich jetzt vor Ihnen", sagte Pfarrer Joseph und stellte fest: "Sie machen die Pfarrgemeinde schöner und vielfältiger." Weiter fügte er hinzu: "Sie gestalten das Leben in unserer Pfarrei mit." Mahnend ließ er an anderer Stelle anklingen: "Vergessen und verzeihen wir einander unsere Schwächen und alle Missverständnisse." Pfarrer Joseph fasste zusammen und bat: "Arbeiten wir gut zusammen." Mehr als 35 Mal kamen Pfarrer Joseph ein "Danke", "Vergelt's Gott" oder "Dankbarkeit" über die Lippen. Anerkennend lobte er auch den Singkreis "Cantiamo" und nicht zuletzt den Kirchenchor der Wallfahrtspfarrei und dessen aktive Sänger. Im Mittelpunkt des weiteren Abends standen Ehrungen, die der Pfarrer mit Kirchenverwalter und Kirchenchor-Sprecher Xaver Stock vornahm. Mit Urkunden und Geschenken ausgezeichnet wurden Albert Günthner, der dem Kirchenchor seit 20 Jahren angehört, sowie Maria Beer für ihre 25-jährige Zugehörigkeit. Eine Ehrung erhielt Rosi Günthner, die seit 30 Jahren im Chor singt. Für seine Mitarbeit als Sänger wurde auch noch Ludwig Günthner ausgezeichnet, für seine Arbeit an der Orgel wurde Hubert Köhler geehrt: Beide sind seit 40 Jahren in der Pfarrei musikalisch aktiv tätig.Über drei Jahrzehnte dabei war Wilma Gleißner. An diesem Abend verabschiedete sie sich in den Chor-Ruhestand. Seit 1974 fertigte Monika Meißner die Kirchenrechnung an. Auch sie wurde am Abend in den Ruhestand verabschiedet.