Vermischtes Fuchsmühl

09.08.2017

09.08.2017

Regenstauf/Fuchsmühl. "Es ist Ihre Aufgabe, den Zahnarztbesuch so angenehm wie möglich zu machen", gab der zweite Vorsitzende des Zahnärztlichen Bezirksverbandes Oberpfalz (ZBV), Dr. Ingo Lang, bei der Abschlussfeier der Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) als Ziel vor. Nach Abschluss ihrer Ausbildung und erfolgreicher Prüfung entließ der Verband 154 Zahnmedizinische Fachangestellte aus der ganzen Oberpfalz in ihre berufliche Zukunft.

Besonders geehrt wurden bei der feierlichen Zeugnisübergabe in der Jahnhalle in Regenstauf die fünf Prüfungsbesten der Berufsschulen Amberg, Cham, Neumarkt, Regensburg und Weiden. Im Weidener Bereich war dies Clarissa Schraml aus Fuchsmühl, die ihre Ausbildung in der Praxis von Dr. Maximilian Fraas in Wiesau absolviert hat.Mit der Ausbildung hätten sich die Absolventen die Grundlagen für einen erfolgreichen Berufseinstieg geschaffen, meinte Lang. Mit den umfangreichen Aufgaben, die dieses Beschäftigungsfeld bietet, hätten die Absolventen einen Beruf mit Zukunft gewählt, der nicht durch Maschinen ersetzbar sei.Die Arbeitnehmerbeauftragte des Prüfungsausschusses und Fachlehrerin an der Berufsschule Weiden, Karin Krämer, beglückwünschte die fertigen Zahnmedizinischen Fachangestellten zu ihren Leistungen und ermunterte sie, das Gelernte weiter zu entwickeln. Umrahmt wurde die Feier vom Vokalquartett ehemaliger Domspatzen.