10.07.2017

Für eine mehrtägige, unfreiwillige Totalsperre sorgten zwei überbreite schwere Sattel-Tieflader aus Kirchdorf an der Iller (Baden-Württemberg), die sich am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei Fuchsmühl hoffnungslos verfahren hatten. Sie konnten sich weder vorwärts noch rückwärts aus ihrer misslichen Lage befreien.

Feuerwehr einen Tag später gerufen

Fehlgeleitet von ihren Navigationsgeräten, wollten die mit schweren Betonfertigteilen beladenen Fahrzeuge von der Staatsstraße 2170 kommend weiter Richtung Mitterteich fahren. Die von den Geräten vorgeschlagene kürzeste Route über den engen Pechbrunner Weg, weiter nach Triebendorf beziehungsweise Oberteich, erwies sich jedoch nicht nur als viel zu schmal - die Straße ist für die langen und überbreiten Transporter viel zu kurvenreich.Schon wenige Meter nach der Abzweigung bei Fuchsmühl, auf Höhe der Mitterharloher Mühle wurde ihr gemeinsamer Weg jäh gestoppt. Danach ging nichts mehr. Bereits die erste, eng geschnittene Kurve am Mühlenanwesen verhinderte ein weiteres Vorankommen.Erst einen Tag später, am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, verständigte ein Vertreter des Speditionsunternehmens die Feuerwehr aus Fuchsmühl, die mit Mitarbeitern des Bauhofs die unpassierbar gewordene Verbindungsstraße für den Durchgangsverkehr kennzeichnete, absicherte und sperrte.Bis zum Montag war die Straße nach Triebendorf nicht befahrbar. Wie die beiden langen Fahrzeuge wieder flott gemacht werden können blieb bislang ungeklärt, wie aus Kreisen der Feuerwehr am Sonntagabend zu erfahren war.