Fuchsmühler Floriansjünger topfit in technischer Hilfeleistung

Vermischtes Fuchsmühl

27.07.2017

Die Freiwillige Feuerwehr Fuchsmühl ist für technische Hilfeleistungen gut gerüstet. Vor den strengen Schiedsrichteraugen der Kreisbrandmeister Florian Trießl (Feuerwehr Kornthan) und Herbert Thurm (Feuerwehr Wildenreuth) absolvierten 12 Feuerwehrmänner mit Erfolg die Leistungsabzeichen in den Stufen 1 bis 6. Besondere Prüfungsschwerpunkte waren nicht nur Erste-Hilfe-Maßnahmen, erklärt wurden auch der fachgerechte Umgang mit der Schmutzwasserpumpe und die Funktionsweise von Motorsägen. Ebenso standen Fahrzeugkunde sowie der Umgang mit verschiedenen feuerwehrtechnischen Geräten auf dem Programm. Die Prüfung in der Stufe 1 meisterten Roland Oppl und zweiter Kommandant Markus Ulrich. Stufe 2 schaffte Sebastian Pinzer. Die Stufe 3 legten Christoph Burger, Sebastian Käs, Benedikt Mikisch, Robert Flexeder und Florian Zeitler ab. Ohne Probleme absolvierten Christian Konrad und Marco Fröhlich die Stufe 4. Den Test in der Stufe 5 bestand Bernhard Oppl, Stufe 6 Alexander Derwart. Im Bild die erfolgreichen Prüfungsteilnehmer aus den Reihen der Feuerwehr Fuchsmühl, gemeinsam mit Kommandant Christian Höcht, zusammen mit Töchterchen Mia (links), und dem Schiedsrichtergespann Kreisbrandmeister Herbert Thurm (Zweiter von rechts) und Kreisbrandmeister Florian Trießl (rechts). Bild: wro