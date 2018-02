Vermischtes Fuchsmühl

Acht Jahre lang war Christian Höfer zuverlässiger Ministrant in der Fuchsmühler Wallfahrtskirche "Maria Hilf". Mit seiner Arbeit am Altar unterstützte er anfangs Pfarrer Varghese Kanjamala, später dann dessen Nachfolger Pfarrer Joseph. Dankbar für den Dienst in der Pfarrkirche zeigte sich auch Kaplan Pater Martin. Aus zeitlichen, besonders aber aus beruflichen Gründen habe Höfer nun um die Entbindung von seinen Pflichten und Aufgaben gebeten, informierte der Betreuer der Fuchsmühler Ministranten, Markus Konz, im Anschluss an die Verabschiedung während eines Gottesdienstes, den der Fuchsmühler Kaplan zelebrierte. Pfarrer Joseph ist derzeit in Urlaub in Indien. Mit einer Urkunde und einem Geschenk sowie einem Abendessen in Herzogöd wurde Christian Höfer aus seinem Dienst dankbar entlassen.